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Суперкубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
02.08.2026 19:00 - : -
АЗ Алкмаар
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Нидерланды
02 августа 2026, 00:22 | Обновлено 02 августа 2026, 00:42
9
0

ПСВ – АЗ Алкамаар. Прогноз и анонс на Суперкубок Нидерландов

Матч начнется 2 августа в 19:00 по Киеву

02 августа 2026, 00:22 | Обновлено 02 августа 2026, 00:42
9
0
ПСВ – АЗ Алкамаар. Прогноз и анонс на Суперкубок Нидерландов
ПСВ
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В воскресенье, 2 августа, состоится матч за Суперкубок Нидерландов между «ПСВ» и «АЗ Алкмаар». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

ПСВ

Предыдущий сезон чемпионата прошел для клуба действительно феерично. После 34 туров Эредивизе команде удалось набрать 84 балла, благодаря которым она спокойно заняла 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Фейернорда», составляло 19 зачетных пунктов.

В национальном кубке «ПСВ» вылетел в полуфинале, проиграв «Нейгемену» со счетом 3:2. Кроме этого нидерландцы выступали в Лиге чемпионов, однако 8 очков за 8 матчей было недостаточно для выхода в плей-офф.

АЗ Алкмаар

А вот алкмаарцы в прошлом поразили не слишком сильно. По итогам 34 матчей Эредивизи на балансе коллектива было 52 балла, благодаря которым он занял 7-е место общего зачета. Расстояние от топ-3 было довольно серьезным – 7 зачетных пунктов.

Однако в Кубке Нидерландов «АЗ» торжествовал – в финале команда со счетом 5:1 разгромила «Нейгемен» и завоевала долгожданный трофей. В Лиге конференций коллектив дошел до четвертьфинала, где со счетом 2:5 уступил «Шахтеру».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «ПСВ». Коллектив победил в 4 поединках, а еще 1 матч завершился вничью.

Прогноз

«ПСВ» подходит к игре в статусе фаворита и в целом выглядит гораздо более сильной командой. Я поставлю его победу с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
2 августа 2026 -
19:00
АЗ Алкмаар
Победа ПСВ 1.55 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ПСВ АЗ Алкмаар прогнозы прогнозы на футбол Суперкубок Нидерландов по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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