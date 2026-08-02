В воскресенье, 2 августа, состоится матч за Суперкубок Нидерландов между «ПСВ» и «АЗ Алкмаар». По киевскому времени игра начнется в 19:00.



ПСВ



Предыдущий сезон чемпионата прошел для клуба действительно феерично. После 34 туров Эредивизе команде удалось набрать 84 балла, благодаря которым она спокойно заняла 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Фейернорда», составляло 19 зачетных пунктов.



В национальном кубке «ПСВ» вылетел в полуфинале, проиграв «Нейгемену» со счетом 3:2. Кроме этого нидерландцы выступали в Лиге чемпионов, однако 8 очков за 8 матчей было недостаточно для выхода в плей-офф.



АЗ Алкмаар



А вот алкмаарцы в прошлом поразили не слишком сильно. По итогам 34 матчей Эредивизи на балансе коллектива было 52 балла, благодаря которым он занял 7-е место общего зачета. Расстояние от топ-3 было довольно серьезным – 7 зачетных пунктов.



Однако в Кубке Нидерландов «АЗ» торжествовал – в финале команда со счетом 5:1 разгромила «Нейгемен» и завоевала долгожданный трофей. В Лиге конференций коллектив дошел до четвертьфинала, где со счетом 2:5 уступил «Шахтеру».



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «ПСВ». Коллектив победил в 4 поединках, а еще 1 матч завершился вничью.



Прогноз



«ПСВ» подходит к игре в статусе фаворита и в целом выглядит гораздо более сильной командой. Я поставлю его победу с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua ПСВ Эйндховен АЗ Алкмаар Победа ПСВ 1.55 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.