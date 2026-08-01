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Товарищеские матчи
Реал Мадрид
01.08.2026 19:00 – FT 2 : 2
Фиорентина
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Испания
01 августа 2026, 21:12 | Обновлено 01 августа 2026, 21:48
2290
0

Лунин вышел в старте и напропускал. Реал упустил победу, ведя 2:0

«Королевский клуб» провел матч с «Фиорентиной»

01 августа 2026, 21:12 | Обновлено 01 августа 2026, 21:48
2290
0
Лунин вышел в старте и напропускал. Реал упустил победу, ведя 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) в товарищеском матче. Это ничья команды Жозе Моуринью в ходе летней подготовки.

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Украинский вратарь Андрей Лунин третий раз подряд вышел в стартовом составе. «Реал» повел 2:0 благодаря голам Эндрика и Алексиса Сирии, однако еще до перерыва Роберто Пикколи сократил отставание.

Во втором тайме Мойзе Кин сравнял счёт, установив итоговый результат 2:2. Также в составе мадридцев дебютировал голландский новичок Дензел Дюмфрис.

Товарищеский матч.

«Реал Мадрид» – «Фиорентина» – 2:2

Голы: Эндрик, 12, Сирия, 24 – Пикколи, 41, Кин, 58

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Фиорентина товарищеские матчи Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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