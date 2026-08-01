Лунин вышел в старте и напропускал. Реал упустил победу, ведя 2:0
«Королевский клуб» провел матч с «Фиорентиной»
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) в товарищеском матче. Это ничья команды Жозе Моуринью в ходе летней подготовки.
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Украинский вратарь Андрей Лунин третий раз подряд вышел в стартовом составе. «Реал» повел 2:0 благодаря голам Эндрика и Алексиса Сирии, однако еще до перерыва Роберто Пикколи сократил отставание.
Во втором тайме Мойзе Кин сравнял счёт, установив итоговый результат 2:2. Также в составе мадридцев дебютировал голландский новичок Дензел Дюмфрис.
Товарищеский матч.
«Реал Мадрид» – «Фиорентина» – 2:2
Голы: Эндрик, 12, Сирия, 24 – Пикколи, 41, Кин, 58
Draw at Klagenfurt.@Emirates pic.twitter.com/vRfIySqmYh— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 1, 2026
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