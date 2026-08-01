Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты» встретились в субботу, 1 августа, в матче первого тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.

Местом проведения игры стал стадион «Горняк». Стартовый свисток главного арбитра Александра Афанасьева прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

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Во время тренировочных сборов подопечные Патрика ван Леувена одержали одну победу при четырех поражения. В активе «львов» – пять побед, две ничьи и одно поражение.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, первый тур. 1 августа

Кривбасс – Карпаты – 0:0 (обновляется)

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