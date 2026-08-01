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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 12:57 | Обновлено 01 августа 2026, 12:59
83
0

Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились 1 августа в поединке первого тура Украинской Премьер-лиги

01 августа 2026, 12:57 | Обновлено 01 августа 2026, 12:59
83
0
Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинская Премьер-лига. Кривбасс – Карпаты
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Криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты» встретились в субботу, 1 августа, в матче первого тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.

Местом проведения игры стал стадион «Горняк». Стартовый свисток главного арбитра Александра Афанасьева прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время тренировочных сборов подопечные Патрика ван Леувена одержали одну победу при четырех поражения. В активе «львов» – пять побед, две ничьи и одно поражение.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, первый тур. 1 августа

Кривбасс Карпаты 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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