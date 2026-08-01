В субботу, 1 августа, состоится поединок за Суперкубок Португалии между «Порту» и «Торреенсе». По киевскому времени игра начнется в 22:15.



Порту



Предыдущий сезон для коллектива прошел действительно неплохо. За 34 игры национальной лиги «Порту» удалось набрать 88 очков, благодаря которым клуб и занял 1-е место. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спортинга», составляло 6 очков.



Поэтому «Спортингу» коллектив уступил в полуфинале Кубка Португалии со счетом 1:0. В Лиге Европы португальцы дошли до четвертьфинала, где проиграли «Ноттингему».



Торреенсе



«Торреенсе» также выступил довольно неплохо – после 34 игр второго по силе дивизиона Португалии на балансе команды было 59 баллов, благодаря которым она заняла 3-ю строчку турнирной таблицы. Столько же очков у «Академика Визеу», которая получила прямое повышение в классе.



В переходных матчах за повышение «Торреенсе» уступил «Касса Пии» с общим счетом 2:0. В Кубке Португалии команда смогла дойти до финала, где она обыграла «Спортинг» со счетом 2:1.



Личные встречи



В XXI веке коллективы еще ни разу не играли между собой.



Прогноз



Коллективы действительно находятся на разных уровнях, так что можно ожидать большое количество голов. Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua Порту Торренсе Тотал больше 3.5 1.78 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.