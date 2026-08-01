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  4. Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон
Испания
01 августа 2026, 20:48 |
371
0

Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон

Владислав продолжит играть за «Жирону»

01 августа 2026, 20:48 |
371
0
Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский нападающий Владислав Ванат успешно вернулся после травмы и уже открыл счет своим голам в новом сезоне. Нападающий оформил дубль в контрольном матче «Жироны» против «Кастельона», который завершился вничью.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны других клубов, руководство «Жироны» не планирует расставаться с украинским нападающим. В клубе убеждены, что Ванат ещё не раскрыл свой потенциал полностью, а команда стремится построить атакующую игру вокруг его сильных сторон, чтобы вместе бороться за возвращение в элитный дивизион Испании.

В каталонском клубе не скрывают, что именно Ванат должен стать одним из лидеров нового проекта и помочь команде вернуться в элиту.

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Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
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