Динамо предложило один миллион евро за бывшего игрока сборной Англии

Бельгийский «Стандард» отклонил предложение о трансфере бывшего защитника сборной Англии Генри Лоуренса. Об этом сообщил журналист Кевин Соваж.

В услугах 24-летнего футболиста было заинтересовано киевское «Динамо», которое планировало подписать легионера за один миллион евро, однако услышало отказ.

По информации источника, бельгийский клуб требовал от «бело-синих» четыре миллиона, из-за чего представитель Украинской Премьер-лиги был вынужден выйти из переговоров.

Лоуренс до августа 2023 года находился в структуре лондонского «Челси», где играл за U-18, U-21 и U-23. Выступал на правах аренды за «Уимблдон» и «МК Донс».

В прошлом сезоне защитник провел 31 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость англичанина составляет четыре миллиона евро.

Лоуренс может сыграть на любой позиции в обороне и имеет опыт выступлений в составе сборной Англии, где сыграл четыре поединка.