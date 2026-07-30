ПАОК – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 июля состоится второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо».

Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».

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Первая встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ПАОКа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.

Лига Европы 2026/27. 2-й раунд квалификации, ответный матч, 30 июля

ПАОК – Динамо Киев – 0:0 (обновляется)