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Лига Европы
30 июля 2026, 21:02 | Обновлено 30 июля 2026, 21:03
444
0

ПАОК – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги Европы

30 июля 2026, 21:02 | Обновлено 30 июля 2026, 21:03
444
0
ПАОК – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев
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30 июля состоится второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо».

Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ПАОКа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.

Лига Европы 2026/27. 2-й раунд квалификации, ответный матч, 30 июля
ПАОК – Динамо Киев – 0:0 (обновляется)

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видео голов и обзор Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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