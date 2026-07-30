Квалификация Q2 Лиги Европы. Пары команд: ЛНЗ попробует дать бой в Бельгии

​Вечером 30 июля продолжается квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

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Во втором квалификационном раунде Лиги конференций выступают 98 команд, которые распределены на 49 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть этот раунд, а затем пройти еще два квалификационных раунда.

30 июля в 21:30 черкасский ЛНЗ на выезде сыграет против бельгийского Гента

Неделей ранее первая игра в польском городе Плоцк завершилась в нулевую ничью (0:0). Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония).

Днем ранее житомирское Полесье выбыло в противостоянии с командой Копенгаген из Дании (3:3 дома, 1:2 на выезде).

Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа. Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи

Матчи 28 июля 2026

20:00. Аполлон (Кипр) – Дила Гори (Грузия) – 3:0 (первый матч – 4:0)

(Кипр) – Дила Гори (Грузия) – 3:0 (первый матч – 4:0) 20:00. Рига (Латвия) – Вардар (Северная Македония) – 5:2 д.в. (первый матч – 3:2)

(Латвия) – Вардар (Северная Македония) – 5:2 д.в. (первый матч – 3:2) 20:30. ЦСКА 1948 (Болгария) – Спартак Т (Словакия) – 0:0 (пен. 5:3) [первый – 0:0]

(Болгария) – Спартак Т (Словакия) – 0:0 (пен. 5:3) [первый – 0:0] 21:00. Дрита (Косово) – Флориана (Мальта) – 2:1 д.в. [первый матч – 1:1]

Матчи 29 июля 2026

17:00. Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) – 1:5 [первый матч – 0:1]

(Швейцария) – 1:5 [первый матч – 0:1] 20:00. Копенгаген (Дания) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1 [первый матч – 3:3]

(Дания) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1 [первый матч – 3:3] 21:30. Рапид Вена (Австрия) – Санта-Колома (Андорра) – 6:2 [первый матч – 3:1]

Матчи 30 июля 2026

17:00. Атлетик Эскальдес (Андорра) – Вадуц (Лихтенштейн) [0:4]

17:00. Тобол (Казахстан) – Паневежис (Литва) [1:1]

19:00. Ауда (Латвия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) [3:2]

19:00. Зира (Азербайджан) – Пайде (Эстония) [0:1]

19:00. Ильвес (Финляндия) – Стьярнан (Исландия) [0:1]

19:00. Интер Турку (Финляндия) – Истанбул Башакшехир (Турция) [1:1]

19:00. Нымме Калью (Эстония) – Шелбурн (Ирландия) [2:5]

19:00. Ноа (Армения) – Зимбру Кишинев (Молдова) [1:1]

19:00. Пюник Ереван (Армения) – Дебрецен (Венгрия) [0:1]

19:00. Яблонец (Чехия) – Вараждин (Хорватия) [2:3]

19:30. Левадия (Эстония) – Гетеборг (Швеция) [2:1]

20:00. Бранн (Норвегия) – Университатя Клуж (Румыния) [2:2]

20:00. Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – ДАК 1904 (Словакия) [0:1]

20:00. динамо минск (беларусь) – Нефтчи Баку (Азербайджан) [4:2]

20:00. Дьер (Венгрия) – Атерт Биссен (Люксембург) [6:2]

20:00. Жальгирис (Литва) – Динамо Тбилиси (Грузия) [0:3]

20:00. Нордшелланд (Дания) – ГАИС (Швеция) [0:1]

20:00. Петрокуб (Молдова) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) [0:3]

20:00. ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Мотеруэлл (Шотландия) [0:2]

20:30. Бейтар Иерусалим (Израиль) – АЕК Ларнака (Кипр) [1:0]

20:30. Валлетта (Мальта) – Ракув (Польша) [1:3]

20:30. Дерри Сити (Северная Ирландия) – Риека (Хорватия) [0:1]

20:30. Нью-Сейнтс (Уэльс) – Флора (Эстония) [0:1]

21:00. Аякс (Нидерланды) – Войводина (Сербия) [4:1]

21:00. Балкани (Косово) – Богемиан (Ирландия) [1:2]

21:00. Вестри (Исландия) – РФШ (Латвия) [1:4]

21:00. Лудогорец (Болгария) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль) [0:2]

21:00. Шкендия (Северная Македония) – Браво (Словения) [1:2]

21:15. Сьон (Швейцария) – батэ (беларусь) [1:1]

21:15. УНА Штрассен (Люксембург) – Партизан (Сербия) [0:4]

21:30. Аустрия Вена (Австрия) – Лиепая (Латвия) [2:0]

21:30. Гент (Бельгия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) [0:0]

(Украина) [0:0] 21:30. ГКС Катовице (Польша) – Жилина (Словакия) [1:2]

21:30. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Валюр (Исландия) [0:1]

21:30. Панатинаикос (Греция) – Пакш (Венгрия) [2:1]

21:30. ЧФР Клуж (Румыния) – Алашкерт (Армения) [1:1]

21:45. Колрейн (Северная Ирландия) – ХИК (Финляндия) [0:5]

21:45. Копер (Словения) – Рунавик (Фарерские острова) [2:0]

22:00. Брага (Португалия) – Железничар Панчево (Сербия) [1:0]

22:00. Динамо Тирана (Албания) – Алюминий (Словения) [1:1]

22:00. Сутьеска (Черногория) – витебск (беларусь) [0:3]

22:00. Хиберниан (Шотландия) – Малишева (Косово) [0:2]

Пары 2-го раунда квалификации ЛК

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