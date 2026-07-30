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  4. Гент – ЛНЗ. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
30 июля 2026, 22:57 |
751
0

Гент – ЛНЗ. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились 30 июля в 21:30 по киевскому времени во втором квалификационном раунде

30 июля 2026, 22:57 |
751
0
Гент – ЛНЗ. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций. Гент – ЛНЗ
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В четверг, 30 июля, бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ встретились во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Местом проведения поединка стал стадион «Planet Group Arena» в Генте. Стартовый свисток главного арбитра Генча Нуза прозвучал в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ является серебряным призером чемпионата Украины, а «Гент» занял пятое место в бельгийском первенстве прошлого сезона и в еврокубки пробился через плей-офф.

В первой игре команды сыграли вничью (0:0). Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет против сильнейшего в паре «Гетеборг» (Швеция) – «Левадия» (Эстония).

Лига конференций, ответный матч. 30 июля

Второй квалификационный раунд

Гент (Бельгия) ЛНЗ (Украина) 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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Лига Европы Гент ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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