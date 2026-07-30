Гент – ЛНЗ. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились 30 июля в 21:30 по киевскому времени во втором квалификационном раунде
В четверг, 30 июля, бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ встретились во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Местом проведения поединка стал стадион «Planet Group Arena» в Генте. Стартовый свисток главного арбитра Генча Нуза прозвучал в 21:30 по киевскому времени.
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ЛНЗ является серебряным призером чемпионата Украины, а «Гент» занял пятое место в бельгийском первенстве прошлого сезона и в еврокубки пробился через плей-офф.
В первой игре команды сыграли вничью (0:0). Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет против сильнейшего в паре «Гетеборг» (Швеция) – «Левадия» (Эстония).
Лига конференций, ответный матч. 30 июля
Второй квалификационный раунд
Гент (Бельгия) – ЛНЗ (Украина) – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
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