ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс провернул трансфер лидера другого клуба УПЛ

Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании украинского опорного полузащитника Дениса Пидгурского. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем Дениса в красно-белой семье. Желаем быстрой адаптации и ярких побед в футболке нашего клуба», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт с Денисом подписан сроком на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Финансовые детали сделки клуб держит в секрете.

В прошлом сезоне Денис Пидгурский был одним из ключевых футболистов «Руха», регулярно выходил в стартовом составе и исполнял обязанности капитана команды в отдельных матчах. Провел 28 официальных игр во всех турнирах: УПЛ – 26, Кубок Украины – 2.