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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 12:11 | Обновлено 30 июля 2026, 13:29
1603
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс провернул трансфер лидера другого клуба УПЛ

Денис Пидгурский сменил клубную прописку

30 июля 2026, 12:11 | Обновлено 30 июля 2026, 13:29
1603
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс провернул трансфер лидера другого клуба УПЛ
ФК Кривбасс
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Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании украинского опорного полузащитника Дениса Пидгурского. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем Дениса в красно-белой семье. Желаем быстрой адаптации и ярких побед в футболке нашего клуба», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт с Денисом подписан сроком на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Финансовые детали сделки клуб держит в секрете.

В прошлом сезоне Денис Пидгурский был одним из ключевых футболистов «Руха», регулярно выходил в стартовом составе и исполнял обязанности капитана команды в отдельных матчах. Провел 28 официальных игр во всех турнирах: УПЛ – 26, Кубок Украины – 2.

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Денис Пидгурский Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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Новина подана не коректно, оскільки Рух на даний час не є клубом УПЛ
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