Легенда Шахтера стал на защиту Ротаня после фиаско Полесья в ЛК

Легенда донецкого Шахтера Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua объяснил, кто виноват в поражении Полесья от Копенгагена (2:1) в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Кто виноват?

– Наставник, как и полагается в таких случаях, взял всю вину на себя, однако, на мой взгляд, причина не в нем. В первую очередь, это детские ошибки футболистов «Полесья» в обороне, нехватка опыта выступлений на международной арене. В первом поединке датчане, как я уже говорил, недооценили житомирян, но команда не воспользовалась этим в полной мере.

Надо было забить больше трех мячей, все для этого было. В ответном матче на поле вышел совсем другой «Копенгаген», который действовал слаженно и дисциплинированно. Соперник умеет играть на результат, – сказал Вирт.

Руслан Ротань возглавил Полесье летом 2025 года. Во главе «волков» тренер завоевал бронзовые медали Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Контракт Ротаня с Полесьем действует до лета 2028 года.