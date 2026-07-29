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Товарищеские матчи
Жирона
29.07.2026 19:30 – FT 3 : 3
Кастельон
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Испания
29 июля 2026, 21:34 | Обновлено 29 июля 2026, 21:54
1588
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ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль за Жирону в товарищеском матче

Игра против команды Кастельон завершилась вничью со счетом 3:3

29 июля 2026, 21:34 | Обновлено 29 июля 2026, 21:54
1588
1 Comments
ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль за Жирону в товарищеском матче
ФК Жирона
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29 июля состоялся товарищеский матч, в котором Жирона сыграла вничью с Кастельоном (3:3).

Украинский форвард Владислав Ванат отметился дублем во втором тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жирона открыла счет уже на 4-й минуте благодаря голу Брайана Хиля, однако еще до перерыва пропустила дважды и ушла на отдых, уступая 1:2.

Во втором тайме украинский форвард Владислав Ванат, выйдя на замену, на 67-й минуте сравнял счет, а на 85-й оформил дубль и вывел Жирону вперед.

Однако удержать победу каталонцы не сумели, и соперники на 89-й минуте установили окончательный счет (3:3).

Украинский голкипер Владислав Крапивцов сыграл в стартовом составе Жироны, Александр Пищур вышел на замену на 63-й минуте, а Виктор Цыганков не был включен в заявку на игру.

🏆 Товарищеский матч. 29 июля 2026

Жирона (Испания) – Кастельон (Испания) – 3:3

Голы: Брайан Хиль, 4, Владислав Ванат, 67, 85 – Рауль Санчес, 31, Альваро Гарсия, 39, Дэвид Муале Нзанза, 89

ВИДЕО. Гол: Владислав Ванат, 67 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Ванату не потрібно нікуди переходити...За рік Жирона може піднятись назад..А Ванату довіряють і притиратись не треба. І Іспанія чудова країна.
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