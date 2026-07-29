ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль за Жирону в товарищеском матче
Игра против команды Кастельон завершилась вничью со счетом 3:3
29 июля состоялся товарищеский матч, в котором Жирона сыграла вничью с Кастельоном (3:3).
Украинский форвард Владислав Ванат отметился дублем во втором тайме.
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Жирона открыла счет уже на 4-й минуте благодаря голу Брайана Хиля, однако еще до перерыва пропустила дважды и ушла на отдых, уступая 1:2.
Во втором тайме украинский форвард Владислав Ванат, выйдя на замену, на 67-й минуте сравнял счет, а на 85-й оформил дубль и вывел Жирону вперед.
Однако удержать победу каталонцы не сумели, и соперники на 89-й минуте установили окончательный счет (3:3).
Украинский голкипер Владислав Крапивцов сыграл в стартовом составе Жироны, Александр Пищур вышел на замену на 63-й минуте, а Виктор Цыганков не был включен в заявку на игру.
🏆 Товарищеский матч. 29 июля 2026
Жирона (Испания) – Кастельон (Испания) – 3:3
Голы: Брайан Хиль, 4, Владислав Ванат, 67, 85 – Рауль Санчес, 31, Альваро Гарсия, 39, Дэвид Муале Нзанза, 89
ВИДЕО. Гол: Владислав Ванат, 67 мин
⚽️ Vanat with the equaliser!— Girona FC (@GironaFC_Engl) July 29, 2026
Girona FC 2-2 @CDCastellon pic.twitter.com/tPRnXlpcLK
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