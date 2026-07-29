Копенгаген – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 июля в 20:00 стартовал второй матч между «Копенгагеном» (Дания) и «Полесьем» (Украина) во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Встреча проходит на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Первая игра завершилась вничью (3:3).

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана.

Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд

29 июля, Копенгаген (Дания)

Ответный матч

«Копенгаген» – «Полесье» – 1:0 (обновляется)

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.)