Лига конференций29 июля 2026, 20:38 | Обновлено 29 июля 2026, 20:39
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Копенгаген – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций
29 июля 2026, 20:38 | Обновлено 29 июля 2026, 20:39
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29 июля в 20:00 стартовал второй матч между «Копенгагеном» (Дания) и «Полесьем» (Украина) во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.
Встреча проходит на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Первая игра завершилась вничью (3:3).
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана.
Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд
29 июля, Копенгаген (Дания)
Ответный матч
«Копенгаген» – «Полесье» – 1:0 (обновляется)
Голы: Эльюнусси, 27 (пен.)
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