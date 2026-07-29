Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
29 июля 2026, 20:38 | Обновлено 29 июля 2026, 20:39
827
0

Копенгаген – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

29 июля 2026, 20:38 | Обновлено 29 июля 2026, 20:39
827
0
Копенгаген – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29 июля в 20:00 стартовал второй матч между «Копенгагеном» (Дания) и «Полесьем» (Украина) во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Встреча проходит на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Первая игра завершилась вничью (3:3).

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана.

Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд

29 июля, Копенгаген (Дания)

Ответный матч

«Копенгаген» – «Полесье» – 1:0 (обновляется)

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.)

По теме:
Пономарев назвал причину отсутствия Твердохлеба в матче с Гентом
ВИДЕО. Бущан не спас. Полесье пропустило от Копенгагена с пенальти
ФОТО. Фанаты Полесья отблагодарили Копенгаген за поддержку Украины
Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Футбол | 29 июля 2026, 03:32 0
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины

«Эпицентр» не будет выставлять команду на первенство U-19

Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 29 июля 2026, 18:00 19
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций

Повторится ли голевая феерия в Дании?

Главный тренер Бенфики вынес вердикт Судакову перед матчем Лиги Европы
Футбол | 29.07.2026, 19:47
Главный тренер Бенфики вынес вердикт Судакову перед матчем Лиги Европы
Главный тренер Бенфики вынес вердикт Судакову перед матчем Лиги Европы
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Футбол | 29.07.2026, 10:42
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Футбол | 29.07.2026, 06:23
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 10
Футбол
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
28.07.2026, 06:59
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
27.07.2026, 21:30
Бокс
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 4
Футбол
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
28.07.2026, 11:20 8
Футбол
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
28.07.2026, 07:32
Бокс
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16 2
Футбол
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем