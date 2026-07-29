Украина. Премьер лига29 июля 2026, 18:48 | Обновлено 29 июля 2026, 18:57
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ОФИЦИЛЬАНО. Новичок УПЛ подписал полузащиитника
Криворучко перешел из Колоса в Левый Берег
29 июля 2026, 18:48 | Обновлено 29 июля 2026, 18:57
428
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Новичок сезона УПЛ Левый Берег оформил подписание центрального полузащитника Олега Криворучко. Колос сообщил о том, что стороны договорились о полноценном трансфере.
21-летний игрок часть прошлого сезона провел в составе Левого Берега на правах аренды и забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах.
Левый Берег по итогам сезона вышел в УПЛ.
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