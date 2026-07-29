ОФИЦИЛЬАНО. Новичок УПЛ подписал полузащиитника

Новичок сезона УПЛ Левый Берег оформил подписание центрального полузащитника Олега Криворучко. Колос сообщил о том, что стороны договорились о полноценном трансфере.

21-летний игрок часть прошлого сезона провел в составе Левого Берега на правах аренды и забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах.

Левый Берег по итогам сезона вышел в УПЛ.