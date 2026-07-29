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Лига конференций
29 июля 2026, 10:42 | Обновлено 29 июля 2026, 10:44
1876
0

Буткевич дал обещание игрокам Полесья в случае прохода Копенгагена

Президент клуба построит в честь команды стадион в Житомире

29 июля 2026, 10:42 | Обновлено 29 июля 2026, 10:44
1876
0
Буткевич дал обещание игрокам Полесья в случае прохода Копенгагена
ФК Полесье. Геннадий Буткевич
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Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич пришел на тренировку команды и нашел дополнительную мотивацию для игроков перед ответным матчем против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Функционер пообещал футболистам построить новый стадион в Житомире, если команда пройдет в следующий раунд.

В своей речи Буткевич сделал акцент на скаутах из Великобритании, цель которых – просмотр игроков «Полесья».

«В прошлой игре вы показали, на что способны. Мы говорили, что мы украинцы. Вы показали так, что вы настоящие украинцы. Подтверждение тому – три скаута из Великобритании будут смотреть на нас здесь, на стадионе.

Я уже представляю: когда мы выйдем, здесь будет такой гул. Я представляю, что я уже построю стадион в Житомире, а вы на нем играете. Вот когда выйдете – это в вашу честь будет. Так что давайте, парни. Слава Украине!» – сказал Буткевич.

Первая встреча между командами завершилась вничью (3:3). Второй матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Игра начнется 29 июля в 20:00.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье видео Геннадий Буткевич
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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