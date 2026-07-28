Мудрик проиграл суд и потерял деньги. Кошмар для футболиста сборной Украины
Высокий суд Лондона официально арестовал счета украинца на 2,5 миллиона фунтов стерлингов
Во вторник, 28 июля, Высокий суд Лондона вынес официальное решение о деле вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.
Футболист стал участником судебного процесса, согласно которому кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от него шесть миллионов евро.
Сообщается, что вынесен вердикт о заморозке активов вингера на 2,5 миллиона фунтов стерлингов, которые находятся на счетах Мудрика в лондонских банках.
Суд также установил ограничения для украинского футболиста – он может тратить не больше пяти тысяч фунтов стерлингов в неделю, пока идет расследование дела.
Учредитель JJDS Management Limited Фемис Сагиров ранее сообщил, что его компания требует около шести миллионов евро от футболиста, который нарушил договор, подписанный в 2023 году.
Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. В футболке лондонской команды провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.
🚨🚨| NEW: Mykhaylo Mudryk has had €2.5M frozen in his bank accounts by British courts amid a 𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 𝐂𝐋𝐀𝐈𝐌 exceeding €6M. ⚖️🇺🇦— CentreGoals. (@centregoals) July 28, 2026
A company is suing him for over €6M for breach of image rights contract, on top of his ongoing doping suspension.… pic.twitter.com/kmNz4QrHIJ
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