Мудрик проиграл суд и потерял деньги. Кошмар для футболиста сборной Украины

Во вторник, 28 июля, Высокий суд Лондона вынес официальное решение о деле вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Футболист стал участником судебного процесса, согласно которому кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от него шесть миллионов евро.

Сообщается, что вынесен вердикт о заморозке активов вингера на 2,5 миллиона фунтов стерлингов, которые находятся на счетах Мудрика в лондонских банках.

Суд также установил ограничения для украинского футболиста – он может тратить не больше пяти тысяч фунтов стерлингов в неделю, пока идет расследование дела.

Учредитель JJDS Management Limited Фемис Сагиров ранее сообщил, что его компания требует около шести миллионов евро от футболиста, который нарушил договор, подписанный в 2023 году.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. В футболке лондонской команды провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.