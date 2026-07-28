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Англия
28 июля 2026, 11:57 | Обновлено 28 июля 2026, 12:00
2337
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Мудрик проиграл суд и потерял деньги. Кошмар для футболиста сборной Украины

Высокий суд Лондона официально арестовал счета украинца на 2,5 миллиона фунтов стерлингов

28 июля 2026, 11:57 | Обновлено 28 июля 2026, 12:00
2337
7 Comments
Мудрик проиграл суд и потерял деньги. Кошмар для футболиста сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Во вторник, 28 июля, Высокий суд Лондона вынес официальное решение о деле вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Футболист стал участником судебного процесса, согласно которому кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от него шесть миллионов евро.

Сообщается, что вынесен вердикт о заморозке активов вингера на 2,5 миллиона фунтов стерлингов, которые находятся на счетах Мудрика в лондонских банках.

Суд также установил ограничения для украинского футболиста – он может тратить не больше пяти тысяч фунтов стерлингов в неделю, пока идет расследование дела.

Учредитель JJDS Management Limited Фемис Сагиров ранее сообщил, что его компания требует около шести миллионов евро от футболиста, который нарушил договор, подписанный в 2023 году.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. В футболке лондонской команды провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

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чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик суд
Николай Тытюк Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 7
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він може витрачати не більше п'яти тисяч фунтів стерлінгів на тиждень
Бідося, і як тепер жити? 🤔
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Взагалі-то вороже "кошмар"  українською - "жах"
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+2
Этот идиот не футболист сборной Украины, да и не футболист вообще , просто идиот
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+1
агенты зло
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0
Якби він не подавав різні апеляції (які були програшні , це видно було і людям без юридичної освіти), то потратив би набагато менше.
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0
Довірливий хлопчик до якого  великі гроші прийшли раніше прочитаного букваря. Мабуть  батьки не до працювали. І чомусь ніхто не згадує злим словом тих, хто ганебним чином використав цього пацана.
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0
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