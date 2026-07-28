28 июля, свою ответную встречу в квалификации Лиги конференций проведут ФК Рига – Вардар. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

ФК Рига

Пока клубы готовятся к началу сезона, у рижан чемпионат в самом разгаре, а теперь уже и в еврокубках играют. На внутренней арене клуб идет вторым, отставая от лидера всего на один балл.

Латышский клуб начал свои выступления в еврокубках в квалификации Лиги чемпионов, но уступил первому же сопернику Арарат-Армении, выездное поражение – 0:2, а домашней победы 3:2 не хватило. Перед ответным матчем у рижан есть небольшой запас, достаточно просто не проиграть, чтоб пройти дальше. Команда пытается играть на атаку, поэтому нужно продолжать в таком ключе, не думая об удержании счета.

Вардар

Северомакедонский гранд тоже начал еврокубковый сезон с квалификации Лиги чемпионов, однако, продержался там недолго. Вардару не удалось пройти скромный финский КуПС, домашнее поражение 0:2, но не сдались после этого, выиграв ответную встречу с таким же счетом. Дело дошло до овертайма, где соперник был сильнее, в итоге выиграли 3:2 и вылетели из турнира.

Пока Вардар играет только в еврокубках, так как сезон на внутренней арене еще не начался. Команда снова уступила на своем поле, теперь нужно постараться совершить камбэк.

Личные встречи

В первом матче букмекеры давали командам примерно равные шансы на успех, а футболисты порадовали зрителей открытым футболом. Рига в итоге сумела вырвать выездную победу со счетом 3:2, дублем отметился бразильский полузащитник рижан Яго Сикейра.

Прогноз

Хозяева котируются большими фаворитами, хотя не думаю, что все так однозначно. Вардар проиграл домашний матч, поэтому должен рисковать в гостях. Я жду интересного матча, где соперники снова могут создать большое количество опасных моментов. Поставлю здесь на тотал больше 3 голов за 1,87.