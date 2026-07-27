Легендарный клуб принял решение купить Трубина и начал переговоры

Туринский «Ювентус» заинтересован в трансфере украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

По информации издания La Stampa, итальянский клуб уже начал переговоры с португальской командой о возможном переходе 23-летнего вратаря.

Украинец выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера».

Ранее СМИ связывали 24-летнего голкипера с «Реалом», предполагая, что он может стать заменой Андрею Лунину благодаря знакомству с главным тренером Жозе Моуриньо ещё во времена совместной работы в «Бенфике».