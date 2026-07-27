Италия27 июля 2026, 22:30 |
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Легендарный клуб принял решение купить Трубина и начал переговоры
Украинец может оказаться в «Ювентусе»
27 июля 2026, 22:30 |
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Туринский «Ювентус» заинтересован в трансфере украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.
По информации издания La Stampa, итальянский клуб уже начал переговоры с португальской командой о возможном переходе 23-летнего вратаря.
Украинец выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера».
Ранее СМИ связывали 24-летнего голкипера с «Реалом», предполагая, что он может стать заменой Андрею Лунину благодаря знакомству с главным тренером Жозе Моуриньо ещё во времена совместной работы в «Бенфике».
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