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  4. В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после победы Жироны
Испания
27 июля 2026, 13:32 |
473
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В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после победы Жироны

Владиславу похвалили, а вот Александр пока не производит впечатления

27 июля 2026, 13:32 |
473
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В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после победы Жироны
ФК Жирона. Александр Пищур
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Накануне «Жирона» провела очередной контрольный матч с «Алавесом» (1:0) в рамках подготовки к новому сезону.

В составе каталонцев в матче приняли участие два украинских нападающих – Александр Пищур и Владислав Ванат. Первый недавно присоединился к команде, а второй только что восстановился после травмы.

Журналист Girona Media Дэвид Каллелл Коломер дал оценку обоим игрокам. В случае с Ванатом он отметил хорошую форму украинца и напомнил, что тот пропустил полгода из-за травмы. А вот Пищуру, по мнению эксперта, ещё нужно время на адаптацию.

«Ему нужно время, чтобы адаптироваться к повседневной жизни клуба и решениям тренера. Однако пока что в трёх сыгранных матчах он не полностью убедил болельщиков «Жироны». Дебют в чемпионате уже не за горами, и команда не может позволить себе ещё одного промаха в атаке», – пояснил журналист.

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Александр Пищур-младший Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Сегунда товарищеские матчи украинцы за границей
Андрей Плыгун Источник
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У вас хоч хтось перевіряє ці статті перед публікацією?! Ну, яка до біса перемога Жирони, якщо Жирона програла товарняк Алавесу!
https://www.youtube.com/watch?v=ABDKPSvW-Sw&t=79s
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