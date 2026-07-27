В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после победы Жироны

Накануне «Жирона» провела очередной контрольный матч с «Алавесом» (1:0) в рамках подготовки к новому сезону.

В составе каталонцев в матче приняли участие два украинских нападающих – Александр Пищур и Владислав Ванат. Первый недавно присоединился к команде, а второй только что восстановился после травмы.

Журналист Girona Media Дэвид Каллелл Коломер дал оценку обоим игрокам. В случае с Ванатом он отметил хорошую форму украинца и напомнил, что тот пропустил полгода из-за травмы. А вот Пищуру, по мнению эксперта, ещё нужно время на адаптацию.