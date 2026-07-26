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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 19:05 | Обновлено 26 июля 2026, 19:19
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0

Бурсаспор – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

26 июля 2026, 19:05 | Обновлено 26 июля 2026, 19:19
241
0
Бурсаспор – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит контрольный матч, готовясь к новому сезону.

26 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Шахтер в статусе чемпиона УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер (старт): Твардовский, Траоре, Бондар, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон.

Запас: Чимпоеш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мендоса, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Бурсаспор – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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