Бурсаспор – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч, готовясь к новому сезону.
26 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.
Шахтер в статусе чемпиона УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Шахтер (старт): Твардовский, Траоре, Бондар, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон.
Запас: Чимпоеш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мендоса, Кауан Элиас, Мейреллиш.
Бурсаспор – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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