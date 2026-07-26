Бурсаспор – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч, готовясь к новому сезону.

26 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

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Игра пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Шахтер в статусе чемпиона УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер (старт): Твардовский, Траоре, Бондар, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон.

Запас: Чимпоеш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мендоса, Кауан Элиас, Мейреллиш.

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