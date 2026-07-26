Насколько выбыл Конопля? Появились первые данные о травме украинца

Стало известно, насколько долго выбыл из строя из-за травмы 26-летний защитник «Боруссии» М и сборной Украины Юхим Конопля.

Накануне украинец получил травму во время контрольного матча с «Рот-Вайсс Эссен» (2:1). Ефим вышел на поле в стартовом составе, однако уже на 10-й минуте встречи был вынужден попросить о замене.

Сначала появилась информация, что Конопля получил разрыв крестообразной связки, однако репортер Sky Sport News Germany Марлон Ирльбахер сообщил, что тщательное обследование опровергло худшие опасения игрока. У футболиста диагностирована травма внутренней связки, которая потребует нескольких недель восстановления.