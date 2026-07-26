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Германия
26 июля 2026, 19:12 | Обновлено 26 июля 2026, 19:13
335
0

Насколько выбыл Конопля? Появились первые данные о травме украинца

Ефим избежал разрыва крестообразной связки

26 июля 2026, 19:12 | Обновлено 26 июля 2026, 19:13
335
0
Насколько выбыл Конопля? Появились первые данные о травме украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Конопля на тренировке
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Стало известно, насколько долго выбыл из строя из-за травмы 26-летний защитник «Боруссии» М и сборной Украины Юхим Конопля.

Накануне украинец получил травму во время контрольного матча с «Рот-Вайсс Эссен» (2:1). Ефим вышел на поле в стартовом составе, однако уже на 10-й минуте встречи был вынужден попросить о замене.

Сначала появилась информация, что Конопля получил разрыв крестообразной связки, однако репортер Sky Sport News Germany Марлон Ирльбахер сообщил, что тщательное обследование опровергло худшие опасения игрока. У футболиста диагностирована травма внутренней связки, которая потребует нескольких недель восстановления.

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ВИДЕО. Как Конопля получил травму на 10-й мин. в игре за Боруссию М
Ефим Конопля Боруссия Менхенгладбах Бундеслига чемпионат Германии по футболу сборная Украины по футболу травма
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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