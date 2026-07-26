Стала известно, кто будет судить второй матч Динамо и ПАОКа в Лиге Европы

УЕФА выбрал судей на второй матч между киевским «Динамо» и греческим ПАОКом во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Обслуживать вторую встречу будет бригада из Польши. Главный арбитр – 34-летний Дамиан Сильвестжак, который в прошлом сезоне работал на двух матчах группового этапа ЛЧ.

Ассистентами Дамиана станут Павел Сокольницкий и Адам Карасевич, четвертый рефери – Дамиан Кос.

На роль видеоассистента назначен Петр Лясик, а рядом с ним будет сидеть помощник Корнель Пашкевич.

Интересно, что у украинских команд негативный опыт матчей при арбитраже Сильвестжака. «Шахтер» U-19 уступил «Хайдуку» U-19 (0:1) в Юношеской лиге УЕФА, а сборная Украины U-19 проиграла Люксембургу (1:2) в квалификации к Евро-2023.

Первый матч киевляне проиграли со счетом 2:3. Вторая встреча «Динамо» и ПАОКа пройдет на «Toumba Stadium» в городе Салоники (Греция). Старт матча – 30 июля в 20:45.