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Лига Европы
26 июля 2026, 18:59 | Обновлено 26 июля 2026, 19:03
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Стала известно, кто будет судить второй матч Динамо и ПАОКа в Лиге Европы

Польская бригада будет работать на поединке

26 июля 2026, 18:59 | Обновлено 26 июля 2026, 19:03
177
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Стала известно, кто будет судить второй матч Динамо и ПАОКа в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дамиан Сильвестжак
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УЕФА выбрал судей на второй матч между киевским «Динамо» и греческим ПАОКом во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Обслуживать вторую встречу будет бригада из Польши. Главный арбитр – 34-летний Дамиан Сильвестжак, который в прошлом сезоне работал на двух матчах группового этапа ЛЧ.

Ассистентами Дамиана станут Павел Сокольницкий и Адам Карасевич, четвертый рефери – Дамиан Кос.

На роль видеоассистента назначен Петр Лясик, а рядом с ним будет сидеть помощник Корнель Пашкевич.

Интересно, что у украинских команд негативный опыт матчей при арбитраже Сильвестжака. «Шахтер» U-19 уступил «Хайдуку» U-19 (0:1) в Юношеской лиге УЕФА, а сборная Украины U-19 проиграла Люксембургу (1:2) в квалификации к Евро-2023.

Первый матч киевляне проиграли со счетом 2:3. Вторая встреча «Динамо» и ПАОКа пройдет на «Toumba Stadium» в городе Салоники (Греция). Старт матча – 30 июля в 20:45.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо судейские назначения
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Тепер цей пшекадло буде показувати який він крутий лях
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