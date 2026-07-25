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  4. Тренер Оболони нашел объяснение, чего сборную Украины возглавил иностранец
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 20:13 |
397
0

Тренер Оболони нашел объяснение, чего сборную Украины возглавил иностранец

Мальдера может найти общий язык с легионерами национальной команды

25 июля 2026, 20:13 |
397
0
Тренер Оболони нашел объяснение, чего сборную Украины возглавил иностранец
ФК Оболонь. Александр Антоненко
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Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко высказался о назначении итальянца Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины.

«Ошибки – это борьба. Их нужно постоянно исправлять. Сейчас тренерский штаб должен проделать эту работу над ошибками. Первый иностранный тренер во главе сборной Украины? Я не вижу в этом ничего страшного. Главное – чтобы от этого была польза, чтобы сделали правильный вывод. Я уверен, что тренеры найдут правильный подход и исправят эту ситуацию. Только украинский специалист сможет мотивировать команду? Возможно, но у нас много футболистов играют в Европе. Возможно, им лучше подойдет иностранный специалист», – пояснил Антоненко.

Мальдера уже работал со сборной Украины в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. Действующий контракт с итальянцем рассчитан до завершения Евро-2028. Осенью национальная команда сыграет в Лиге Наций против Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.

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Андреа Мальдера Александр Антоненко сборная Украины по футболу Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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