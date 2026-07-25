Тренер Оболони нашел объяснение, чего сборную Украины возглавил иностранец
Мальдера может найти общий язык с легионерами национальной команды
Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко высказался о назначении итальянца Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины.
«Ошибки – это борьба. Их нужно постоянно исправлять. Сейчас тренерский штаб должен проделать эту работу над ошибками. Первый иностранный тренер во главе сборной Украины? Я не вижу в этом ничего страшного. Главное – чтобы от этого была польза, чтобы сделали правильный вывод. Я уверен, что тренеры найдут правильный подход и исправят эту ситуацию. Только украинский специалист сможет мотивировать команду? Возможно, но у нас много футболистов играют в Европе. Возможно, им лучше подойдет иностранный специалист», – пояснил Антоненко.
Мальдера уже работал со сборной Украины в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. Действующий контракт с итальянцем рассчитан до завершения Евро-2028. Осенью национальная команда сыграет в Лиге Наций против Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.
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