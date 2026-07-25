Тренер Оболони нашел объяснение, чего сборную Украины возглавил иностранец

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко высказался о назначении итальянца Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины.

«Ошибки – это борьба. Их нужно постоянно исправлять. Сейчас тренерский штаб должен проделать эту работу над ошибками. Первый иностранный тренер во главе сборной Украины? Я не вижу в этом ничего страшного. Главное – чтобы от этого была польза, чтобы сделали правильный вывод. Я уверен, что тренеры найдут правильный подход и исправят эту ситуацию. Только украинский специалист сможет мотивировать команду? Возможно, но у нас много футболистов играют в Европе. Возможно, им лучше подойдет иностранный специалист», – пояснил Антоненко.