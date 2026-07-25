Карпаты и Верес проведут два товарищеских матча за один день

Украинские клубы проводят контрольные матчи межсезонье.

25 июля в 11:00 и 13:00 два спарринга проведут Карпаты Львов и Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две товарищеские игры разными составами состоятся на базе Карпат в с.Бартатов Львовской области.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Ровенский Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26.

Инфографика