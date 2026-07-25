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Украина. Премьер лига25 июля 2026, 11:35 | Обновлено 25 июля 2026, 12:20
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Карпаты и Верес проведут два товарищеских матча за один день
25 июля в 11:00 и 13:00 команды сыграют два спарринга на базе Карпат
25 июля 2026, 11:35 | Обновлено 25 июля 2026, 12:20
246
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Украинские клубы проводят контрольные матчи межсезонье.
25 июля в 11:00 и 13:00 два спарринга проведут Карпаты Львов и Верес Ровно.
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Две товарищеские игры разными составами состоятся на базе Карпат в с.Бартатов Львовской области.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Ровенский Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26.
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