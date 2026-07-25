Роман Яремчук определился со своим будущем в составе Олимпиакоса

Вице-президент греческого клуба «Олимпиакос» Костас Карапапас подтвердил ранее опубликованную информацию о потенциальном уходе форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Опытный 30-летний футболист не собирается оставаться в Суперлиге и продолжает поиски оптимальных вариантов для продолжения карьеры, чтобы иметь больше игрового времени:

«Когда мы говорим о нападающих, нужно понимать, что у наших соперников в Греции полтора форварда на команду. Знаете, сколько у нас? Четыре!

Эль-Кааби, Тареми, Яремчук и Клейтон. Четыре игрока, которые могли бы стать ключевыми в любой другой команде. Вынужден признаться, что не все четверо будут в составе к началу сезона.

Тареми и Яремчук не могут смириться с ограниченным количеством игрового времени. Мы понимаем этих игроков, это футбол», – рассказал Карапапас.

В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей во Франции, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу за «Лион». Опытный 30-летний игрок выступал в Лиге 1 на правах аренды.