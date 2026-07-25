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WTA
25 июля 2026, 05:03 |
53
0

Дарья Снигур – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге

25 июля 2026, 05:03 |
53
0
Дарья Снигур – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В четвертьфинале украинка сыграет против Терезы Валентовой (Чехия, WTA 63). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Валентовой.

Победительница поединка в финале поборется либо с Лилли Таггер, либо с Барборой Крейчиковой.

📺 Видеотрансляция

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Дарья Снигур Тереза Валентова смотреть онлайн WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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