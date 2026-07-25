WTA25 июля 2026, 05:03 |
53
0
Дарья Снигур – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
25 июля 2026, 05:03 |
53
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
В четвертьфинале украинка сыграет против Терезы Валентовой (Чехия, WTA 63). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Валентовой.
Победительница поединка в финале поборется либо с Лилли Таггер, либо с Барборой Крейчиковой.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июля 2026, 08:41 41
Киевляне проиграли матч со счётом 2:3
Футбол | 24 июля 2026, 12:07 95
Надежда потеряна?
Теннис | 24.07.2026, 16:01
Футбол | 24.07.2026, 06:58
Футбол | 24.07.2026, 22:42
Комментарии 0
Популярные новости
24.07.2026, 11:57 17
23.07.2026, 18:26 14
24.07.2026, 21:26 1
24.07.2026, 08:02
24.07.2026, 19:39 18
24.07.2026, 00:08
24.07.2026, 10:10 14
23.07.2026, 09:34 11