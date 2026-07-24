52 млн фунтов. Челси подписал игрока сборной Франции

Французский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа в скором времени перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 52 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на предыдущие слухи, в сделку не был включен Аксель Дисаси.

Лакруа подпишет с «синими» контракт до лета 2032 года.

В сезоне 2025/26 Максанс Лакруа провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее «Челси» отпустил в «Астон Виллу» Алехандро Гарначо.