52 млн фунтов. Челси подписал игрока сборной Франции
Максанс Лакруа сменит «Кристал Пэлас» на другой лондонский клуб
Французский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа в скором времени перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 52 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на предыдущие слухи, в сделку не был включен Аксель Дисаси.
Лакруа подпишет с «синими» контракт до лета 2032 года.
В сезоне 2025/26 Максанс Лакруа провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее «Челси» отпустил в «Астон Виллу» Алехандро Гарначо.
🚨🔵 Maxence Lacroix to Chelsea, here we go! Agreement in place with official bid accepted by Crystal Palace.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
Broad terms in place last night and medical ongoing in London for the CB.
£52m transfer fee. Axel Disasi not included in the deal.
Lacroix signs until June 2032. pic.twitter.com/hDwEjyQqam
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах украинца заинтересованы «Валенсия» и «Севилья»
Олег Дулуб поделился эмоциями после поражения киевского Динамо от греческого ПАОКа (2:3)