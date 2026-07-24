Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 52 млн фунтов. Челси подписал игрока сборной Франции
Англия
24 июля 2026, 11:50 |
415
0

52 млн фунтов. Челси подписал игрока сборной Франции

Максанс Лакруа сменит «Кристал Пэлас» на другой лондонский клуб

24 июля 2026, 11:50 |
415
0
52 млн фунтов. Челси подписал игрока сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Максанс Лакруа
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Французский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа в скором времени перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 52 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на предыдущие слухи, в сделку не был включен Аксель Дисаси.

Лакруа подпишет с «синими» контракт до лета 2032 года.

В сезоне 2025/26 Максанс Лакруа провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее «Челси» отпустил в «Астон Виллу» Алехандро Гарначо.

По теме:
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Опытный перволиговый боец ​​стал одноклубником Гладкого и Селина
Бенфика получила официальный запрос по Трубину от легендарного клуба
трансферы Кристал Пэлас Челси трансферы АПЛ Максанс Лакруа Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Футбол | 24 июля 2026, 09:55 3
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании

В услугах украинца заинтересованы «Валенсия» и «Севилья»

Известный тренер объяснил, почему Динамо провалило матч против ПАОКа в ЛЕ
Футбол | 24 июля 2026, 11:37 0
Известный тренер объяснил, почему Динамо провалило матч против ПАОКа в ЛЕ
Известный тренер объяснил, почему Динамо провалило матч против ПАОКа в ЛЕ

Олег Дулуб поделился эмоциями после поражения киевского Динамо от греческого ПАОКа (2:3)

Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Бокс | 24.07.2026, 00:08
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Футбол | 23.07.2026, 22:48
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 23.07.2026, 15:09
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
22.07.2026, 19:22 8
Футбол
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 21
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 14
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем