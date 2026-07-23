Лига конференций23 июля 2026, 22:24 |
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Полесье – Копенгаген. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций
23 июля 2026, 22:24 |
1539
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23 июля в 21:00 стартовал первый матч 2-го раунда отбора Лиги конференций 2026/27 между клубами «Полесье» (Украина) и «Копенгаген» (Дания).
Матч проходит в словацком Кошице на «Košická Futbalová Aréna».
Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.
Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд
23 июля, Кошице (Словакия)
Первый матч
«Полесье» – «Копенгаген» – 2:2 (обновляется)
Голы: Краснопир, 6, Федор, 36 – Роберт, 4, 55
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