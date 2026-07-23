Полесье – Копенгаген. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 июля в 21:00 стартовал первый матч 2-го раунда отбора Лиги конференций 2026/27 между клубами «Полесье» (Украина) и «Копенгаген» (Дания).

Матч проходит в словацком Кошице на «Košická Futbalová Aréna».

Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.

Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд

23 июля, Кошице (Словакия)

Первый матч

«Полесье» – «Копенгаген» – 2:2 (обновляется)

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36 – Роберт, 4, 55