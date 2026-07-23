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Лига Европы
23 июля 2026, 20:51 |
1297
0

Динамо – ПАОК. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы

23 июля 2026, 20:51 |
1297
0
Динамо – ПАОК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо
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23 июля киевское «Динамо» проводит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.

Соперником украинской команды стал греческий ПАОК. Поединок проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашняя встреча для «Динамо» началась в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч команды проведут 30 июля в Греции. По итогам двух встреч победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя противостояния между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю».

Лига Европы. Квалификация, 2-й раунд, 1-й матч.

Динамо – ПАОК – 1:2 (обновляется)

Голы: Бражко, 8 – Константелиас, 13, Зафейрис, 38.

ГОЛ! Бражко, 8 мин, 1:0!

ГОЛ! Зафейрис, 38 мин, 1:2!

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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