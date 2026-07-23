Без системы VAR. Португальские арбитры отсудят матч Полесья – Копенгаген
Первая встреча состоится 23 июля
Португальская бригада арбитров назначена на матч «Полесья» (Украина) – «Копенгаген» (Дания) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.
Главным рефери станет 33-летний Давид Рафаэль Оливейра Силва, который в прошлом сезоне отработал в финале Кубка Португалии.
Тиагу Кошта и Карлуш Кампуш будут выполнять функции лайнсменов, Клаудиу Перейра – четвертый судья.
В этом матче будет отсутствовать опция системы VAR, так что вся ответственность ляжет на плечи главного рефери.
Первая встреча команд состоится 23 июля в словацком городе Кошице на «Košická Futbalová Aréna». Начало игры – в 21:00.
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