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Лига конференций
23 июля 2026, 13:29 | Обновлено 23 июля 2026, 13:31
306
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Без системы VAR. Португальские арбитры отсудят матч Полесья – Копенгаген

Первая встреча состоится 23 июля

23 июля 2026, 13:29 | Обновлено 23 июля 2026, 13:31
306
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Без системы VAR. Португальские арбитры отсудят матч Полесья – Копенгаген
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Рафаэль Оливейра Силва
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Португальская бригада арбитров назначена на матч «Полесья» (Украина) – «Копенгаген» (Дания) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Главным рефери станет 33-летний Давид Рафаэль Оливейра Силва, который в прошлом сезоне отработал в финале Кубка Португалии.

Тиагу Кошта и Карлуш Кампуш будут выполнять функции лайнсменов, Клаудиу Перейра – четвертый судья.

В этом матче будет отсутствовать опция системы VAR, так что вся ответственность ляжет на плечи главного рефери.

Первая встреча команд состоится 23 июля в словацком городе Кошице на «Košická Futbalová Aréna». Начало игры – в 21:00.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген судейские назначения
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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