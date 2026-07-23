ЛНЗ – Гент. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинская и бельгийская команды встретились 23 июля в поединке второго квалификационного раунда
Черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент» встретились в четверг, 23 июля, в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Местом проведения поединка стала арена «Orlen Arena» в Плоцке. Стартовый свисток главного арбитра Гранати Македонци прозвучал в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
ЛНЗ впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата Украины. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.
Лига конференций, второй раунд. 23 июля
ЛНЗ (Украина) – Гент (Бельгия) – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
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