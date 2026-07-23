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  4. ЛНЗ – Гент. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
23 июля 2026, 21:27 |
606
0

ЛНЗ – Гент. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинская и бельгийская команды встретились 23 июля в поединке второго квалификационного раунда

23 июля 2026, 21:27 |
606
0
ЛНЗ – Гент. Лига конференций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций. ЛНЗ – Гент
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Черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент» встретились в четверг, 23 июля, в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Местом проведения поединка стала арена «Orlen Arena» в Плоцке. Стартовый свисток главного арбитра Гранати Македонци прозвучал в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата Украины. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.

Лига конференций, второй раунд. 23 июля

ЛНЗ (Украина) Гент (Бельгия) 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент ЛНЗ - Гент видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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