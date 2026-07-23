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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение относительно будущего Пономаренко
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 09:10 |
2968
11

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение относительно будущего Пономаренко

Клуб продлил контракт с нападающим

23 июля 2026, 09:10 |
2968
11 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение относительно будущего Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Киевское «Динамо» объявило о продлении сотрудничества с нападающим сборной Украины по футболу Матвеем Пономаренко.

19-летний форвард подписал с «бело-синими» новый долгосрочный контракт. Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан на пять лет.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 11
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Але офіцйно Галатасарай все одно ж продолжає цікавитирсь ним? Ну і Трабзонспор, безумовно?)))
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+6
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Не Динамо ухвалило, а разом домовились про продовження контракту!
Динамо давно пропонувало, а гравець з агентом взяли паузу на роздуми.
Чергове підтвердження, щоб турецькі ЗМІ разом з Олійченко і Ко. йшли лісом!
У кротопривідних коментаторів як пердаки яскраво палають
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+2
Якою ще треба бути дитною,щоб в таку годину піписати цей зашмрог ще на 5 років. 
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+1
Ну не знаю 😐 Я його у фіфушці за 2,5 млн взяв буквально учора. Ще й переплатив 400 тисяч за що мені двійку влупили за погану угоду. 
Аби 10 млн віддав взагалі б вигнали мабуть 🤠
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+1
"прийняте рішення" це потужніше ніж "винесено вердикт" чи "валізи спаковані"?  ...якщо хотіли справді продати, потрібно було це робити до єврокубкової ганьби... Чувак за 120 хв не забив якомусь районному колгоспу, який може бути Галатасарай?! ...Супряга №2 - один вдалий сезон і спочивання на лаврах.
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0
Так не має інших доріг ) В Динамо комфортно без тиску з непоганою зарплатою. З таким рівнем футболу кому вони потрібні.
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0
Якщо буде грати так як Шевченко то всі тільки за
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-1
Ніхто не дасть більше ніж 10 млн продавати зараз невигідно 
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-1
так ніби лише недавно пролонгували контракт. То що знову? 
ех, зарано Матвій одружився, треба шукати доньку когось з "сердець динамівських" щоб засісти навічно в клубі
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-1
правильно,дорогою шапарєнка пішов
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-1
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