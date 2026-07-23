Украина. Премьер лига23 июля 2026, 09:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение относительно будущего Пономаренко
Клуб продлил контракт с нападающим
23 июля 2026, 09:10 |
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Киевское «Динамо» объявило о продлении сотрудничества с нападающим сборной Украины по футболу Матвеем Пономаренко.
19-летний форвард подписал с «бело-синими» новый долгосрочный контракт. Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан на пять лет.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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Динамо давно пропонувало, а гравець з агентом взяли паузу на роздуми.
Чергове підтвердження, щоб турецькі ЗМІ разом з Олійченко і Ко. йшли лісом!
У кротопривідних коментаторів як пердаки яскраво палають
Аби 10 млн віддав взагалі б вигнали мабуть 🤠
ех, зарано Матвій одружився, треба шукати доньку когось з "сердець динамівських" щоб засісти навічно в клубі