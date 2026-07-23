ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение относительно будущего Пономаренко

Киевское «Динамо» объявило о продлении сотрудничества с нападающим сборной Украины по футболу Матвеем Пономаренко.

19-летний форвард подписал с «бело-синими» новый долгосрочный контракт. Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан на пять лет.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.