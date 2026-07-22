Тренер Гента про ЛНЗ: «Их физическая готовность впечатляет»

Главный тренер «Гента» Рик де Мил поделился ожиданиями от матча второго раунда квалификации Лиги конференций с ЛНЗ и охарактеризовал черкасскую команду.

«Это команда с отличной организацией игры. На контратаках у них есть два хороших нападающих. Но больше всего они выделяются своей интенсивностью. Их физическая готовность впечатляет. Они очень агрессивно вступают в борьбу. Нам нужно соответствовать им в этом компоненте. В то же время для нас будет чрезвычайно важно хорошо играть с мячом, чтобы доставить им проблемы», – сказал де Мил о ЛНЗ.

В некоторых моментах тренеру бельгийцев еще нужно принять окончательные решения по составу. Например, в нападении рядом с Вилфридом Кангой он может выбрать между Максом Дином или новичком Жосуе Вергарой. На позицию правого вингбека претендуют Маттис Волкерт – более оборонительный вариант – и Гилларион Гуре – более атакующий.

«Я человек, который всегда начинает с хорошей организации игры. Но я также хочу видеть атакующий футбол. Из-за ухода Михала (Скораша – прим.) нам нужно находить новые решения. И здесь нужно быть креативными. Мне нравится отношение, которое оба парня уже продемонстрировали на позиции, которая для них является необычной», – рассказал Рик.

Обстоятельства матча немного напоминают товарищескую игру. На стадионе, который вмещает 15 тысяч болельщиков, ожидается чуть больше 1000 зрителей.

«Действительно, это особые обстоятельства для европейского матча», – добавил де Мил. – «Все хотят играть на заполненных стадионах. Несмотря на это, мы все понимаем, насколько важным является это задание. С ментальной точки зрения все хорошо. Все сосредоточены».

Матч между ЛНЗ и «Гентом» состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 21:30 по киевскому времени.