Англия22 июля 2026, 15:42 | Обновлено 22 июля 2026, 15:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с легендой клуба
Фоден решил остаться в родной команде
22 июля 2026, 15:42 | Обновлено 22 июля 2026, 15:50
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Манчестер Сити объявил о новом контракте атакующего полузащитника Фила Фодена, который подписал с клубом соглашение до лета 2030 года.
Минувший договор воспитанника клуба истекал через год.
26-летний Фоден является одной из современных легенд клуба.
Всю карьеру провел в Манчестер Сити, выиграв 6 титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, 3 Кубка Англии, 5 Кубков лиги и 2 Суперкубка Англии.
Провел 369 матчей и забил 110 голов.
Here to stay ✍️ pic.twitter.com/MkHy9wpHa3— Manchester City (@ManCity) July 22, 2026
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