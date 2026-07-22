ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с легендой клуба

Манчестер Сити объявил о новом контракте атакующего полузащитника Фила Фодена, который подписал с клубом соглашение до лета 2030 года.

Минувший договор воспитанника клуба истекал через год.

26-летний Фоден является одной из современных легенд клуба.

Всю карьеру провел в Манчестер Сити, выиграв 6 титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, 3 Кубка Англии, 5 Кубков лиги и 2 Суперкубка Англии.

Провел 369 матчей и забил 110 голов.