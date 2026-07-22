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Англия
22 июля 2026, 15:42 | Обновлено 22 июля 2026, 15:50
416
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с легендой клуба

Фоден решил остаться в родной команде

22 июля 2026, 15:42 | Обновлено 22 июля 2026, 15:50
416
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с легендой клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден
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Манчестер Сити объявил о новом контракте атакующего полузащитника Фила Фодена, который подписал с клубом соглашение до лета 2030 года.

Минувший договор воспитанника клуба истекал через год.

26-летний Фоден является одной из современных легенд клуба.

Всю карьеру провел в Манчестер Сити, выиграв 6 титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, 3 Кубка Англии, 5 Кубков лиги и 2 Суперкубка Англии.

Провел 369 матчей и забил 110 голов.

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Фил Фоден Манчестер Сити Английская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
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