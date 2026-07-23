Следующий вызов для Зинченко. Украинцу поступило вариант из Англии

Украинский футболист Александр Зинченко получил ещё одно предложение о продолжении карьеры. Защитник сборной Украины может сменить клуб этим летом.

По информации источника, интерес к 29-летнему универсалу проявляет клуб английской Премьер-лиги «Лидс».

Зинченко ранее уже выступал в Англии за «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Недавно Зинченко покинул «Аякс» на правах свободного агента и восстанавливается после травмы. Ранее сообщалось, что футболист не намерен возвращаться в чемпионат Украины.