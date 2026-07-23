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  4. Следующий вызов для Зинченко. Украинцу поступило вариант из Англии
Англия
23 июля 2026, 21:48 |
1798
0

Следующий вызов для Зинченко. Украинцу поступило вариант из Англии

Футболист может перейти в «Лидс»

23 июля 2026, 21:48 |
1798
0
Следующий вызов для Зинченко. Украинцу поступило вариант из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Украинский футболист Александр Зинченко получил ещё одно предложение о продолжении карьеры. Защитник сборной Украины может сменить клуб этим летом.

По информации источника, интерес к 29-летнему универсалу проявляет клуб английской Премьер-лиги «Лидс».

Зинченко ранее уже выступал в Англии за «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Недавно Зинченко покинул «Аякс» на правах свободного агента и восстанавливается после травмы. Ранее сообщалось, что футболист не намерен возвращаться в чемпионат Украины.

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Александр Зинченко Лидс трансферы АПЛ свободный агент
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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