Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Победа Фенербахче, четыре мяча от Штурма
Вечером 21 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЧ
Вечером 21 июля стартовала стадия Q2 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
В этот игровой день состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) Лиги чемпионов.
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В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступят 28 команд (24 по Пути чемпионов и 4 по Пути представителей лиг), которые разделены на 14 пар.
По Пути представителей лиг турецкий Фенербахче переиграл польский Гурник Забже (1:0). Украинский хавбек польского клуба Максим Хлань вышел в старте и был заменен на 90+2 минуте.
В другом матче по Пути представителей лиг австрийский Штурм Грац дома разгромил шотландский Хартс (4:0).
Братиславский Слован, который возглавляет знаменитый экс-игрок Яя Туре, одержал выездную победу над грузинской командой Иберия 1999 (2:0).
Украинский нападающий словацкой команды Николай Кухаревич появился на поле на 65-й минуте, а полузащитник Даниил Игнатенко весь матч провел на скамейке запасных. Главным тренером Иберии 1999 работает украинский специалист Андрей Демченко.
Победители второго раунда квалификации выйдут в Q3 Лиги чемпионов. Команды, которые проиграют на стадии Q2 Лиги чемпионов, продолжат выступления в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Матчи Q2 Лиги чемпионов проходят 21/22 и 28/29 июля, поединки Q3 запланированы на 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 – на 18/19 и 25/26 августа.
Донецкий Шахтер, чемпион Украины сезона 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q2. Первые матчи, 21 июля 2026
19:00. Арарат-Армения (Армения) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 2:0
Голы: Сандро Лима, 51, Зидан Банжаки, 80
19:00. Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава (Словакия) – 0:2
Голы: Андраж Шпорар, 25, Аласана Йираджанг, 31
19:00. Мьельбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:0
Голы: Аки Самуэльсен, 18, 24, Якоб Бергстрем, 31
Незабитый пенальти: Аки Самуэльсен, 67
19:00. Сабах Баку (Азербайджан) – КуПС (Финляндия) – 1:0
Гол: Велько Симич, 45+1
20:00. Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша) – 1:4
Голы: Кристиан Арнстад, 55 – Микаэль Исхак, 29, Патрик Волемарк, 42, 65, Терри Егбе, 61
Удаление: Йеспер Хансен, 37 (Орхус)
21:00. Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:1
Голы: Брайтон Лабо, 20 – Миха Зайц, 86
21:00. Фенербахче (Турция) – Гурник Забже (Польша) – 1:0
Гол: Андерсон Талиска, 37
21:30. Штурм Грац (Австрия) – Хартс (Шотландия) – 4:0
Голы: Йон Горенц Станкович, 4, Джейланд Митчелл, 50, Лука Вайнхандль, 53, Юрген Хайль, 59
21:45. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Кауно Жальгирис (Литва) – 0:0
22:00. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 2:1
Голы: Николай Хансен, 48, 86 – Кингс Кангва, 51
22:00. Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:4
Голы: Бруну Дуарте, 26 (пен.), 67, Василие Костов, 55, Мухаммед Чам, 85
Матчи 22 июля 2026
- 20:00. Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан)
- 20:30. Левски София (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния)
- 22:00. Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)
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