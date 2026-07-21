Украина. Премьер лига21 июля 2026, 19:51 | Обновлено 21 июля 2026, 19:56
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Шахтер – Славен Белупо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
21 июля 2026, 19:51 | Обновлено 21 июля 2026, 19:56
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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Шахтер – Славен Белупо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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