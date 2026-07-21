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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 19:51 | Обновлено 21 июля 2026, 19:56
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0

Шахтер – Славен Белупо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

21 июля 2026, 19:51 | Обновлено 21 июля 2026, 19:56
107
0
Шахтер – Славен Белупо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер – Славен Белупо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Славен Белупо контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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