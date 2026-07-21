Шахтер – Славен Белупо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.

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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

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