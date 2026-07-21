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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 19:03 | Обновлено 21 июля 2026, 19:25
2684
14

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало бывшего защитника сборной Украины

Алексей Сыч покинул Карпаты

21 июля 2026, 19:03 | Обновлено 21 июля 2026, 19:25
2684
14 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало бывшего защитника сборной Украины
ФК Динамо Киев. Алексей Сыч
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Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с украинским правым защитником львовских «Карпат» Алексеем Сычем.

Отмечается, что контракт между столичным клубом и 25-летним футболистом будет действовать в течение трёх следующих сезонов.

Сыч является воспитанником львовских «Карпат». В основном составе львовского клуба дебютировал 14 марта 2020 года во львовском дерби против ФК «Львов» (1:1) в рамках 23-го тура Премьер-лиги, выйдя на поле в стартовом составе.

С 2020 по 2025 годы Сыч был игроком львовского «Руха». В сезоне 2022/23 выступал на правах аренды за бельгийский «Кортрейк» (14 матчей в чемпионате Бельгии, 3 — в Кубке). В январе 2025 года вернулся во львовские «Карпаты». В УПЛ на счету Сыча 87 матчей, ещё 2 — в Кубке Украины.

На счету Сыча 2 матча за национальную сборную Украины. Дебютировал 19 ноября 2024 года в матче Лиги наций Албания — Украина (1:2). Также принял участие в матче плей-офф Лиги наций Украина — Бельгия (3:1), который состоялся 20 марта 2025 года.

Ранее «Динамо» потеряло левого защитника из-за травмы.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 14
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Гарна новина 
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+7
Ми щури Ахметитівькі вже палаємо, і активно відпрацьовуємо мисочку супа.
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+4
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Перспектива в нього є , аби травми не дошкуляли . Добре виглядав в молодіжці Ротаня , час покаже.
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+1
ну для УПЛ так норм
 а для ЛЕ це ні про що
Висновок: Головне УПЛ знову не просрати
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0
Вітаю в найпопулярнішому клубі України.
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0
интересно проследует ли в обратном направлении Рубчинский. Вполне возможно, что Карпаты реально вообще живых денег не получат.
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0
нормально так Динамо кинуло Карпати, 50% з наступного продажу це смішно - з Динамо за нормальні гроші піти є шанс тільки до 20 років, а потім якщо не заграє то або оренда або допобачення. Карпатам треба було одразу брати все грошима, але там напевно знову великий махінатор козловський вліз щоб взяти свою частку.
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0
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Лучкевич версія 2
Щоб продати якийсь хлам треба купити якийсь хлам. Це було 20 останніх років киівського Динамо. часів Ігорюні Рахмільіча
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0
Какая разница в какой команде без медалей и еврокубков сидеть?) Шило на мыло)
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-1
есть такая узбецкая пословица:  если бедняк ест курицу значит болен или он, или курица
Боюсь эта покупка напрямую связана с проблемами со здоровьем у Сыча. После травмы он выглядел не убедительно. А травма типичная для птенцов гнезда Пономарева. 
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-1
Усиление 
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-4
Новий Пафосник! 
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-8
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