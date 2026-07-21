ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало бывшего защитника сборной Украины
Алексей Сыч покинул Карпаты
Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с украинским правым защитником львовских «Карпат» Алексеем Сычем.
Отмечается, что контракт между столичным клубом и 25-летним футболистом будет действовать в течение трёх следующих сезонов.
Сыч является воспитанником львовских «Карпат». В основном составе львовского клуба дебютировал 14 марта 2020 года во львовском дерби против ФК «Львов» (1:1) в рамках 23-го тура Премьер-лиги, выйдя на поле в стартовом составе.
С 2020 по 2025 годы Сыч был игроком львовского «Руха». В сезоне 2022/23 выступал на правах аренды за бельгийский «Кортрейк» (14 матчей в чемпионате Бельгии, 3 — в Кубке). В январе 2025 года вернулся во львовские «Карпаты». В УПЛ на счету Сыча 87 матчей, ещё 2 — в Кубке Украины.
На счету Сыча 2 матча за национальную сборную Украины. Дебютировал 19 ноября 2024 года в матче Лиги наций Албания — Украина (1:2). Также принял участие в матче плей-офф Лиги наций Украина — Бельгия (3:1), который состоялся 20 марта 2025 года.
Ранее «Динамо» потеряло левого защитника из-за травмы.
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Щоб продати якийсь хлам треба купити якийсь хлам. Це було 20 останніх років киівського Динамо. часів Ігорюні Рахмільіча
Боюсь эта покупка напрямую связана с проблемами со здоровьем у Сыча. После травмы он выглядел не убедительно. А травма типичная для птенцов гнезда Пономарева.