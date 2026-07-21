Три игрока топ-20 европейских лиг сыграли в сезоне 2025/26 по 71 матчу
Вспомним футболистов с наибольшим количеством матчей в сезоне во всех турнирах за клуб и сборную
Финальным матчем чемпионата мира 2026 закончился футбольный сезон 2025/26.
По его итогам можно выделить трех футболистов из топ-20 европейских чемпионатов, сыгравших в нем по 71 матчу во всех турнирах за клуб и сборную.
Рекордсменами сезона 2025/26 стали Ханс Ванакен (Брюгге и сборная Бельгии), Морган Роджерс (Астон Вилла и сборная Англии) и Алексис Макаллистер (Ливерпуль и сборная Аргентины).
Игроки топ-20 европейских чемпионатов с наибольшим количеством сыгранных матчей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (клуб и сборная)
- 71 – Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгия)
- 71 – Морган Роджерс (Астон Вилла, Англия)
- 71 – Алексис Макаллистер (Ливерпуль, Аргентина)
- 69 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
- 69 – Деклан Райс (Арсенал, Англия)
- 69 – Майкл Олисе (Бавария, Франция)
- 69 – Бенжамин Нюгрен (Селтик, Швеция)
- 68 – Брендон Мехеле (Брюгге, Бельгия)
- 68 – Александер Серлот (Атлетико, Норвегия)
- 67 – Марк Гэхи (Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Англия)
Michael Olise gehört zu den Fußballern, die in der Saison 2025/26 die meisten Partien absolviert haben, ist aber knapp an der 70-Spiele-Marke gescheitert. 👀 Noch häufiger wurden Spieler von Klubs aus den europäischen Top-20-Ligen nur in drei Fällen eingesetzt. 📊 #FCBayern 1/2 pic.twitter.com/Awy5GMaGgs— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 21, 2026
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