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21 июля 2026, 12:51 | Обновлено 21 июля 2026, 13:26
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Три игрока топ-20 европейских лиг сыграли в сезоне 2025/26 по 71 матчу

Вспомним футболистов с наибольшим количеством матчей в сезоне во всех турнирах за клуб и сборную

21 июля 2026, 12:51 | Обновлено 21 июля 2026, 13:26
133
0
Три игрока топ-20 европейских лиг сыграли в сезоне 2025/26 по 71 матчу
Getty Images/Global Images Ukraine
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Финальным матчем чемпионата мира 2026 закончился футбольный сезон 2025/26.

По его итогам можно выделить трех футболистов из топ-20 европейских чемпионатов, сыгравших в нем по 71 матчу во всех турнирах за клуб и сборную.

Рекордсменами сезона 2025/26 стали Ханс Ванакен (Брюгге и сборная Бельгии), Морган Роджерс (Астон Вилла и сборная Англии) и Алексис Макаллистер (Ливерпуль и сборная Аргентины).

Игроки топ-20 европейских чемпионатов с наибольшим количеством сыгранных матчей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (клуб и сборная)

  • 71 – Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгия)
  • 71 – Морган Роджерс (Астон Вилла, Англия)
  • 71 – Алексис Макаллистер (Ливерпуль, Аргентина)
  • 69 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
  • 69 – Деклан Райс (Арсенал, Англия)
  • 69 – Майкл Олисе (Бавария, Франция)
  • 69 – Бенжамин Нюгрен (Селтик, Швеция)
  • 68 – Брендон Мехеле (Брюгге, Бельгия)
  • 68 – Александер Серлот (Атлетико, Норвегия)
  • 67 – Марк Гэхи (Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Англия)
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статистика Ханс Ванакен Брюгге Морган Роджерс Астон Вилла Алексис Макаллистер Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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