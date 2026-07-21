Три игрока топ-20 европейских лиг сыграли в сезоне 2025/26 по 71 матчу

Финальным матчем чемпионата мира 2026 закончился футбольный сезон 2025/26.

По его итогам можно выделить трех футболистов из топ-20 европейских чемпионатов, сыгравших в нем по 71 матчу во всех турнирах за клуб и сборную.

Рекордсменами сезона 2025/26 стали Ханс Ванакен (Брюгге и сборная Бельгии), Морган Роджерс (Астон Вилла и сборная Англии) и Алексис Макаллистер (Ливерпуль и сборная Аргентины).

Игроки топ-20 европейских чемпионатов с наибольшим количеством сыгранных матчей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (клуб и сборная)

71 – Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгия)

71 – Морган Роджерс (Астон Вилла, Англия)

71 – Алексис Макаллистер (Ливерпуль, Аргентина)

69 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

69 – Деклан Райс (Арсенал, Англия)

69 – Майкл Олисе (Бавария, Франция)

69 – Бенжамин Нюгрен (Селтик, Швеция)

68 – Брендон Мехеле (Брюгге, Бельгия)

68 – Александер Серлот (Атлетико, Норвегия)

67 – Марк Гэхи (Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Англия)