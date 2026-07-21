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  4. Бенфика сообщила Реалу о своем решении по поводу Трубина
Испания
21 июля 2026, 23:42 |
681
0

Бенфика сообщила Реалу о своем решении по поводу Трубина

«Орлы» готовы продать вратаря, но только за 40 миллионов евро

21 июля 2026, 23:42 |
681
0
Бенфика сообщила Реалу о своем решении по поводу Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин попал в сферу интересов сразу двух европейских грандов — мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

По информации португальских СМИ, «Ювентус» уже связывался с представителями 24-летнего голкипера, чтобы обсудить возможный трансфер. В то же время «Бенфика» не намерена дешево отпускать одного из своих лидеров.

Лиссабонский клуб готов рассмотреть продажу Трубина, но только в том случае, если «Реал» или «Ювентус» сделает предложение в размере 40 миллионов евро.

Несмотря на жесткую позицию в отношении трансфера, «Бенфика» уже работает над возможной заменой вратаря. Основным кандидатом считается голкипер «Браги» Лукаш Горничек.

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Ювентус Бенфика трансферы Серии A Анатолий Трубин трансферы Ла Лиги Реал Мадрид трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
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