Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Викингуром» и «Хапоэлем Беер-Шева». По киевскому времени игра начнется в 22:00.



Викингур Рейкьявик



Для действующих чемпионов Исландии текущий сезон также складывается неплохо. За 15 туров национальной лиги на балансе «Викингура» есть уже 40 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «КР Рейкьявик», на данный момент составляет 5 очков, но этот коллектив уже сыграл на 1 матч больше.



В Кубке Исландии «Викингур» не удивил, вылетев на стадии 1/2 финала после разгромного поражения 3:0 против «Брейдаблика». Но вот в 1-м квалификационном раунде ЛЧ исландцы с общим счетом 3:2 прошли крепких венгров – «Дьор».



Хапоэль Беер-Шева



Коллективу первое с 2018 удалось вернуть себе чемпионство Израиля. За 36 игр прошлогодней Премьер-лиги «Хапоэль» смог завоевать 79 баллов, что и позволило ему выиграть трофей. Ближайшего преследователя, «Бейтара», коллектив опередил всего на 3 зачетных пункта.



Хотя в кубковых соревнованиях «Хапоэля» не везло – и финал Кубка Израиля, и матч за Суперкубок коллектив проиграл тель-авивскому «Маккаби».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

В 5/6 предыдущих играх «Викингур» не смог сохранить ворота сухими.

В свою очередь «Хапоэль» пропускал в каждом из 7 предыдущих матчей.

«Викингур» победил в каждом из 7 предыдущих матчей.



Прогноз



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