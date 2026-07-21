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Лига Чемпионов
Викингур Рейкьявик
21.07.2026 22:00 - : -
Хапоэль Беэр-Шева
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Лига чемпионов
21 июля 2026, 09:44 | Обновлено 21 июля 2026, 09:58
24
0

Викингур – Хапоэль. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Матч начнется 21 июля в 22:00 по Киеву

21 июля 2026, 09:44 | Обновлено 21 июля 2026, 09:58
24
0
Викингур – Хапоэль. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Викингур
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Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Викингуром» и «Хапоэлем Беер-Шева». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Викингур Рейкьявик

Для действующих чемпионов Исландии текущий сезон также складывается неплохо. За 15 туров национальной лиги на балансе «Викингура» есть уже 40 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «КР Рейкьявик», на данный момент составляет 5 очков, но этот коллектив уже сыграл на 1 матч больше.

В Кубке Исландии «Викингур» не удивил, вылетев на стадии 1/2 финала после разгромного поражения 3:0 против «Брейдаблика». Но вот в 1-м квалификационном раунде ЛЧ исландцы с общим счетом 3:2 прошли крепких венгров – «Дьор».

Хапоэль Беер-Шева

Коллективу первое с 2018 удалось вернуть себе чемпионство Израиля. За 36 игр прошлогодней Премьер-лиги «Хапоэль» смог завоевать 79 баллов, что и позволило ему выиграть трофей. Ближайшего преследователя, «Бейтара», коллектив опередил всего на 3 зачетных пункта.

Хотя в кубковых соревнованиях «Хапоэля» не везло – и финал Кубка Израиля, и матч за Суперкубок коллектив проиграл тель-авивскому «Маккаби».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • В 5/6 предыдущих играх «Викингур» не смог сохранить ворота сухими.
  • В свою очередь «Хапоэль» пропускал в каждом из 7 предыдущих матчей.
  • «Викингур» победил в каждом из 7 предыдущих матчей.


Прогноз


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Прогноз Sport.ua
Викингур Рейкьявик
21 июля 2026 -
22:00
Хапоэль Беэр-Шева
Обе забьют 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Викингур Рейкьявик Хапоэль Беэр-Шева прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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