Динамо оформит трансфер футболиста, который играл за сборную Украины

Защитник львовских «Карпат» Алексей Сыч согласился присоединиться к киевскому «Динамо» и в ближайшее время пройдет углубленный медосмотр в лагере «бело-синих».

По информации ТаТоТаке, в контракте 25-летнего футболиста была прописана клаусула в размере четыре миллиона евро, однако стороны договорились о приобретении 50% прав на игрока.

По этой причине полноценный трансфер украинца обойдется киевскому клубу намного дешевле, чем предполагалось изначально. Прибытие защитника запланировано на вторник, 21 июля.

В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. В активе защитника две игры за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.