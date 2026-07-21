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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 12:41 | Обновлено 21 июля 2026, 13:23
1885
4

Динамо оформит трансфер футболиста, который играл за сборную Украины

Алексей Сыч прибудет в расположение киевского клуба для прохождения медосмотра

21 июля 2026, 12:41 | Обновлено 21 июля 2026, 13:23
1885
4 Comments
Динамо оформит трансфер футболиста, который играл за сборную Украины
ФК Карпаты Львов. Алексей Сыч
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Защитник львовских «Карпат» Алексей Сыч согласился присоединиться к киевскому «Динамо» и в ближайшее время пройдет углубленный медосмотр в лагере «бело-синих».

По информации ТаТоТаке, в контракте 25-летнего футболиста была прописана клаусула в размере четыре миллиона евро, однако стороны договорились о приобретении 50% прав на игрока.

По этой причине полноценный трансфер украинца обойдется киевскому клубу намного дешевле, чем предполагалось изначально. Прибытие защитника запланировано на вторник, 21 июля.

В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. В активе защитника две игры за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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Динамо Киев Карпаты Львов Алексей Сыч трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Тримаю кулаки щоб трансфер відбувся і Карпати за нього ще гроші видурили 😁 чому не заробили, а видурили - тому що це явно «впарили» баласт, який навіть у нас не заграв 😁
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0
Ну пограв до 25, пора і кар"єру закінчувати. Якщо історії з Брагару, Рубчинським та тисячами інших знищених мусорами українських футболістів нічому Сича не навчили, то по інтелекту він ФК НКВД підходить.
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0
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Він, щоправда, ще й по профілю і правий центрбек... а контракт з іншим пцб, Кензьорою, вийшов невдалим...
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-1
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