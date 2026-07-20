Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси объяснил поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 21:58 |
992
0

Месси объяснил поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Команда уступила Испании

20 июля 2026, 21:58 |
992
0
Месси объяснил поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал неудачный финал чемпионата мира-2026 против Испании, в котором аргентинцы уступили со счётом 0:1.

«Это очень сильная боль, и такую рану будет трудно залечить. Но я сохраню в памяти и много хорошего — матчи, в которых мы меняли ход игры благодаря своему характеру и отдавали все силы.

Поддержка всей Аргентины, наряду с нашей работой и усилиями, позволила нам вновь оказаться среди лучших сборных мира. Возможно, сейчас ещё сложно полностью оценить этот путь, но эта команда во второй раз подряд дошла до финала чемпионата мира.

Спасибо за каждое поздравление и каждое сообщение. Нам снова удалось объединить страну и вместе почувствовать огромную гордость за то, что мы аргентинцы», – добавил футболист. Хочу также поздравить Испанию с победой на чемпионате мира», – подытожил Месси.

По теме:
ВИДЕО. Ямаль празднует победу на ЧМ с короной на голове
ФОТО. Экс-звезда фильмов для взрослых выиграла $1,65 млн на финале ЧМ-2026
Решение еще не принято. Продолжаются дискуссии о расширении ЧМ до 64 команд
Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
Футбол | 20 июля 2026, 19:47 0
​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026

Торрес – об игре против Месси​

ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Футбол | 20 июля 2026, 06:56 20
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026

Награда досталась Родри

Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 20.07.2026, 04:12
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Футбол | 20.07.2026, 01:05
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
Футбол | 20.07.2026, 14:23
Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
19.07.2026, 19:35 52
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 3
Бокс
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 13
Футбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 17
Футбол
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 163
Футбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем