Месси объяснил поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал неудачный финал чемпионата мира-2026 против Испании, в котором аргентинцы уступили со счётом 0:1.

«Это очень сильная боль, и такую рану будет трудно залечить. Но я сохраню в памяти и много хорошего — матчи, в которых мы меняли ход игры благодаря своему характеру и отдавали все силы.

Поддержка всей Аргентины, наряду с нашей работой и усилиями, позволила нам вновь оказаться среди лучших сборных мира. Возможно, сейчас ещё сложно полностью оценить этот путь, но эта команда во второй раз подряд дошла до финала чемпионата мира.

Спасибо за каждое поздравление и каждое сообщение. Нам снова удалось объединить страну и вместе почувствовать огромную гордость за то, что мы аргентинцы», – добавил футболист. Хочу также поздравить Испанию с победой на чемпионате мира», – подытожил Месси.