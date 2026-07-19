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Чемпионат мира
19 июля 2026, 22:05 |
24011
0

Испания – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира 2026

19 июля 2026, 22:05 |
24011
0
Испания – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля сборные Испании и Аргентины проводят финальный матч чемпионата мира 2026.

Команды играют на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля

Испания – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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