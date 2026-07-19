Чемпионат мира19 июля 2026, 22:05 |
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Испания – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира 2026
19 июля 2026, 22:05 |
24011
0
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19 июля сборные Испании и Аргентины проводят финальный матч чемпионата мира 2026.
Команды играют на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля
Испания – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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