Испания – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 июля сборные Испании и Аргентины проводят финальный матч чемпионата мира 2026.

Команды играют на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля

Испания – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

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Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция