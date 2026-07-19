Ямаль станет третьим самым молодым игроком в финалах чемпионатах мира
Младше испанца были только Пеле и Джузеппе Бергоми
Ламин Ямаль в возрасте 19 лет и 6 дней станет третьим самым молодым игроком, сыгравшим в финале чемпионата мира.
Произойдет это в решающем матче ЧМ-2026, в котором Испания сыграет против Аргентины.
Младше Ямаля в финалах мировых первенств были лишь бразилец Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней) и итальянец Джузеппе Бергоми в 1982 году (18 лет и 201 день).
Самые молодые игроки, сыгравшие в финалах чемпионатов мира (с учетом игры Испания – Аргентина)
- 17 лет и 249 дней – Пеле (Бразилия), 1958
- 18 лет и 201 день – Джузеппе Бергоми (Италия), 1982
- 19 лет и 6 дней – Ламин Ямаль (Испания), 2026
- 19 лет и 178 дней – Пау Кубарси (Испания), 2026
- 19 лет и 207 дней – Килиан Мбаппе (Франция), 2018
Youngest players to appear in a men’s World Cup final:— Squawka (@Squawka) July 19, 2026
◎ 17Y 249D - Pele (1958)
◎ 18Y 201D - Giuseppe Bergomi (1982)
◉ 19Y 6D - Lamine Yamal (2026) 🆕
Pele and Giuseppe Bergomi both went on to lift the trophy. 👀 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bRx6FBsdS6
2 - Titulares más jóvenes en la final de la@fifaworldcup_es:— OptaJose (@OptaJose) July 19, 2026
17a 249d - Pelé (1958) 🇧🇷
18a 201d - G. Bergomi (1982) 🇮🇹
19a 6d - LAMINE YAMAL (2026) 🇪🇸
19a 178d - PAU CUBARSÍ (2026) 🇪🇸
19a 207d - Kylian Mbappé (2018) 🇫🇷
Pareja. 🫂 pic.twitter.com/JxSp6HR9rP
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