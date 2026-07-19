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Чемпионат мира
19 июля 2026, 21:19 | Обновлено 19 июля 2026, 21:20
366
0

Ямаль станет третьим самым молодым игроком в финалах чемпионатах мира

Младше испанца были только Пеле и Джузеппе Бергоми

19 июля 2026, 21:19 | Обновлено 19 июля 2026, 21:20
366
0
Ямаль станет третьим самым молодым игроком в финалах чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Ламин Ямаль в возрасте 19 лет и 6 дней станет третьим самым молодым игроком, сыгравшим в финале чемпионата мира.

Произойдет это в решающем матче ЧМ-2026, в котором Испания сыграет против Аргентины.

Младше Ямаля в финалах мировых первенств были лишь бразилец Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней) и итальянец Джузеппе Бергоми в 1982 году (18 лет и 201 день).

Самые молодые игроки, сыгравшие в финалах чемпионатов мира (с учетом игры Испания – Аргентина)

  • 17 лет и 249 дней – Пеле (Бразилия), 1958
  • 18 лет и 201 день – Джузеппе Бергоми (Италия), 1982
  • 19 лет и 6 дней – Ламин Ямаль (Испания), 2026
  • 19 лет и 178 дней – Пау Кубарси (Испания), 2026
  • 19 лет и 207 дней – Килиан Мбаппе (Франция), 2018
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Испания - Аргентина статистика чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Пеле
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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