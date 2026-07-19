Ямаль станет третьим самым молодым игроком в финалах чемпионатах мира

Ламин Ямаль в возрасте 19 лет и 6 дней станет третьим самым молодым игроком, сыгравшим в финале чемпионата мира.

Произойдет это в решающем матче ЧМ-2026, в котором Испания сыграет против Аргентины.

Младше Ямаля в финалах мировых первенств были лишь бразилец Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней) и итальянец Джузеппе Бергоми в 1982 году (18 лет и 201 день).

Самые молодые игроки, сыгравшие в финалах чемпионатов мира (с учетом игры Испания – Аргентина)

17 лет и 249 дней – Пеле (Бразилия), 1958

18 лет и 201 день – Джузеппе Бергоми (Италия), 1982

19 лет и 6 дней – Ламин Ямаль (Испания), 2026

19 лет и 178 дней – Пау Кубарси (Испания), 2026

19 лет и 207 дней – Килиан Мбаппе (Франция), 2018

Youngest players to appear in a men’s World Cup final:



◎ 17Y 249D - Pele (1958)

◎ 18Y 201D - Giuseppe Bergomi (1982)

◉ 19Y 6D - Lamine Yamal (2026) 🆕



Pele and Giuseppe Bergomi both went on to lift the trophy. 👀 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bRx6FBsdS6 — Squawka (@Squawka) July 19, 2026