Чемпионат мира19 июля 2026, 02:03 | Обновлено 19 июля 2026, 02:27
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ВИДЕО. Джуд Беллингем забил 10-й мяч в матче Франция – Англия
Гол полузащитника снял все вопросы по игре
19 июля 2026, 02:03 | Обновлено 19 июля 2026, 02:27
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил французам и принес своей команде бронзовые медали ЧМ-2026.
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Джуд вышел на замену на 79-й минуте и не покинул поле без результативного действия.
Англичанин отличился голом на 90+8-й минуте, окончательно сняв все вопросы о победителе.
Мяч Беллингема, забитый сразу после гола Усмана Дембеле, установил итоговый счет – 6:4 в пользу Англии.
ВИДЕО. Джуд Беллингем забил 10-й мяч в матче Франция – Англия
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