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  4. ВИДЕО. Джуд Беллингем забил 10-й мяч в матче Франция – Англия
Чемпионат мира
19 июля 2026, 02:03 | Обновлено 19 июля 2026, 02:27
270
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ВИДЕО. Джуд Беллингем забил 10-й мяч в матче Франция – Англия

Гол полузащитника снял все вопросы по игре

19 июля 2026, 02:03 | Обновлено 19 июля 2026, 02:27
270
1 Comments
ВИДЕО. Джуд Беллингем забил 10-й мяч в матче Франция – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил французам и принес своей команде бронзовые медали ЧМ-2026.

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Джуд вышел на замену на 79-й минуте и не покинул поле без результативного действия.

Англичанин отличился голом на 90+8-й минуте, окончательно сняв все вопросы о победителе.

Мяч Беллингема, забитый сразу после гола Усмана Дембеле, установил итоговый счет – 6:4 в пользу Англии.

ВИДЕО. Джуд Беллингем забил 10-й мяч в матче Франция – Англия

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Щоб про нього не писали,  але чувак в шикарний фізичній формі
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