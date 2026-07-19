Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил французам и принес своей команде бронзовые медали ЧМ-2026.

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Джуд вышел на замену на 79-й минуте и не покинул поле без результативного действия.

Англичанин отличился голом на 90+8-й минуте, окончательно сняв все вопросы о победителе.

Мяч Беллингема, забитый сразу после гола Усмана Дембеле, установил итоговый счет – 6:4 в пользу Англии.

ВИДЕО. Джуд Беллингем забил 10-й мяч в матче Франция – Англия