ВИДЕО. Фирменный удар. Как Усман Дембеле убил Англии. Это 9 гол в матче
Усман не ушел с поля без забитого мяча
Звездный вингер сборной Франции Усман Дембеле все же забил в ворота Англии в матче за 3-е место на ЧМ-2026.
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На последних минутах Усман в фирменном стиле отличился голом: он подработал мяч под левую ногу и элегантно закрутил его в сетку.
Гол Дембеле на 90+6-й минуте заставил французов взорваться от радости и в очередной раз поверить в камбэк.
После точного удара Усмана счет на табло остался в пользу Англии – 5:4.
ВИДЕО. Фирменный удар. Как Усман Дембеле убил Англии. Это 9 гол в матче
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