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Чемпионат мира
19 июля 2026, 02:01 | Обновлено 19 июля 2026, 02:26
102
0

ВИДЕО. Фирменный удар. Как Усман Дембеле убил Англии. Это 9 гол в матче

Усман не ушел с поля без забитого мяча

19 июля 2026, 02:01 | Обновлено 19 июля 2026, 02:26
102
0
ВИДЕО. Фирменный удар. Как Усман Дембеле убил Англии. Это 9 гол в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Звездный вингер сборной Франции Усман Дембеле все же забил в ворота Англии в матче за 3-е место на ЧМ-2026.

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На последних минутах Усман в фирменном стиле отличился голом: он подработал мяч под левую ногу и элегантно закрутил его в сетку.

Гол Дембеле на 90+6-й минуте заставил французов взорваться от радости и в очередной раз поверить в камбэк.

После точного удара Усмана счет на табло остался в пользу Англии – 5:4.

ВИДЕО. Фирменный удар. Как Усман Дембеле убил Англии. Это 9 гол в матче

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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