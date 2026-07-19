Звездный вингер сборной Франции Усман Дембеле все же забил в ворота Англии в матче за 3-е место на ЧМ-2026.

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На последних минутах Усман в фирменном стиле отличился голом: он подработал мяч под левую ногу и элегантно закрутил его в сетку.

Гол Дембеле на 90+6-й минуте заставил французов взорваться от радости и в очередной раз поверить в камбэк.

После точного удара Усмана счет на табло остался в пользу Англии – 5:4.

ВИДЕО. Фирменный удар. Как Усман Дембеле убил Англии. Это 9 гол в матче