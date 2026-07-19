Чемпионат мира19 июля 2026, 01:05 | Обновлено 19 июля 2026, 01:07
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Франция – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча за 3-е место чемпионата мира 2026
19 июля 2026, 01:05 | Обновлено 19 июля 2026, 01:07
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19 июля в 00:00 стартовал матч за третье место на ЧМ-2026, где Франция встретилась с Англией.
Пути сборных пересеклись на арене «Hard Rock Stadium» в городе Майами, штат Флорида (США).
ЧМ-2026. Матч за 3 место. 19 июля
Франция – Англия – 0:4 (обновляется)
Голы: Райс, 3, Конса, 18, Сака 37, 45+1
ГОЛ! 0:1, Райс, 3 мин
ГОЛ! 0:2, Конса, 18 мин
ГОЛ! 0:3, Сака, 37 мин
ГОЛ! 0:4, Сака, 45+1 мин
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