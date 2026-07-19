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Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:05 | Обновлено 19 июля 2026, 01:07
4103
0

Франция – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча за 3-е место чемпионата мира 2026

19 июля 2026, 01:05 | Обновлено 19 июля 2026, 01:07
4103
0
Франция – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля в 00:00 стартовал матч за третье место на ЧМ-2026, где Франция встретилась с Англией.

Пути сборных пересеклись на арене «Hard Rock Stadium» в городе Майами, штат Флорида (США).

ЧМ-2026. Матч за 3 место. 19 июля

Франция – Англия – 0:4 (обновляется)

Голы: Райс, 3, Конса, 18, Сака 37, 45+1

ГОЛ! 0:1, Райс, 3 мин

ГОЛ! 0:2, Конса, 18 мин

ГОЛ! 0:3, Сака, 37 мин

ГОЛ! 0:4, Сака, 45+1 мин

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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