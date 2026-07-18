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Товарищеские матчи
Верес
18.07.2026 17:30 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 17:25 | Обновлено 18 июля 2026, 17:43
252
0

Второй спарринг в Ровно за день. Верес принимает тернопольскую Ниву

18 июля в 17:30 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард

18 июля 2026, 17:25 | Обновлено 18 июля 2026, 17:43
252
0
Второй спарринг в Ровно за день. Верес принимает тернопольскую Ниву
ФК Нива Тернополь
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 17:30 встречаются Верес Ровно и Нива Тернополь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно. Видеотрансляция не проводится.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а тернопольская Нива выступает в Первой лиге (12-я позиция).

Для Вереса это второй спарринг за день. Утром Верес сыграл вничью с житомирской командой Полесье-2 (1:1), гол у хозяев поля забил Аладжи Уолли.

Инфографика

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Нива Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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