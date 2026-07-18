Второй спарринг в Ровно за день. Верес принимает тернопольскую Ниву

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 17:30 встречаются Верес Ровно и Нива Тернополь.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно. Видеотрансляция не проводится.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а тернопольская Нива выступает в Первой лиге (12-я позиция).

Для Вереса это второй спарринг за день. Утром Верес сыграл вничью с житомирской командой Полесье-2 (1:1), гол у хозяев поля забил Аладжи Уолли.

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