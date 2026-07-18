В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Вересом» и «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 17:30.



Верес



Ровенская команда в прошлом сезоне продемонстрировала довольно посредственные результаты. За 30 игр Премьер-лиги «Верес» получил 31 зачетный пункт, что позволило ему занять 11 место общего зачета. Однако расстояние от зоны вылета было небольшим – всего 3 очка.



Прошлогодний Кубок Украины жители покинули на стадии 1/16 финала после поражения против «Локомотива».



Нива Тернополь



Для тернополян предыдущий сезон также нельзя назвать успешным. После 30 туров Первой лиги на балансе коллектива было 34 балла, которые позволили ему занять 12-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны переходных игр также было скудным — только 4 очка.



Национальный кубок «Нива» покинула на стадии 1/8 финала после проигрыша «Буковине» со счетом 2:1.



Интересные факты

В каждом из 3 предыдущих контрольных матчей «Вереса» было забито более 2.5 гола.

За 30 игр Премьер-лиги в прошлом сезоне «Верес» забил 26 голов.

«Нива» победила только в 2/12 матчах 2026 года.

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