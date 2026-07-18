Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Нива. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Верес
18.07.2026 17:30 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
18 июля 2026, 00:32 |
14
0

Верес – Нива. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 18 июля в 17:30 по Киеву

18 июля 2026, 00:32 |
14
0
Верес – Нива. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Верес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Вересом» и «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Верес

Ровенская команда в прошлом сезоне продемонстрировала довольно посредственные результаты. За 30 игр Премьер-лиги «Верес» получил 31 зачетный пункт, что позволило ему занять 11 место общего зачета. Однако расстояние от зоны вылета было небольшим – всего 3 очка.

Прошлогодний Кубок Украины жители покинули на стадии 1/16 финала после поражения против «Локомотива».

Нива Тернополь

Для тернополян предыдущий сезон также нельзя назвать успешным. После 30 туров Первой лиги на балансе коллектива было 34 балла, которые позволили ему занять 12-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны переходных игр также было скудным — только 4 очка.

Национальный кубок «Нива» покинула на стадии 1/8 финала после проигрыша «Буковине» со счетом 2:1.

Интересные факты

  • В каждом из 3 предыдущих контрольных матчей «Вереса» было забито более 2.5 гола.
  • За 30 игр Премьер-лиги в прошлом сезоне «Верес» забил 26 голов.
  • «Нива» победила только в 2/12 матчах 2026 года.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Рексхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Левый Берег – Чернигов. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Колос – Александрия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Верес Ровно Нива Тернополь прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17 июля 2026, 08:13 11
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»

Наставник «Реала» раскритиковал Тухеля

Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Футбол | 17 июля 2026, 06:23 7
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо

При жеребьевке победитель пары Динамо – ПАОК будет иметь сеяный статус

Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Футбол | 17.07.2026, 08:51
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 17.07.2026, 23:42
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Теннис | 17.07.2026, 18:33
Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 55
Волейбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 18
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем